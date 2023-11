Mercedes-teambaas Toto Wolff en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur hebben een formele waarschuwing gekregen voor hun gedrag in Las Vegas. Beide teambazen gedroegen zich tijdens de persconferentie op een manier die niet bij hun functie en status past, zo oordelen de stewards op donderdag.

Meestal is de persconferentie van de teambazen niet het meest interessante deel van het raceweekend, maar in Las Vegas was dat wel anders. De persconferentie vond plaats vlak na de stopgezette VT1, waarin Carlos Sainz ernstige schade opliep aan zijn auto door een loszittend putdeksel op het circuit.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur was dan ook niet in het beste humeur tijdens de persconferentie. Ondanks de pogingen van presentator Tom Clarkson om het luchtig te houden, maakte Vasseur duidelijk daar geen zin in te hebben. Volgens hem was de hele situatie F1-onwaardig. Meest tekenend was het moment waarop Clarkson zei dat het de laatste persconferentie van Vasseur was. “Kijk, toch nog wat goed nieuws”, grimaste Vasseur.

Wolff sloeg op zijn beurt een heel andere toon aan. Toen een van de aanwezige journalisten de situatie beschreef als ‘een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de sport’, schoot Wolff uit zijn slof. In een tirade tegen de journalist en de andere aanwezigen hekelde Wolff die beschrijving. Hij beweerde dat de volgende ochtend niemand het meer over dit incident zou hebben en dat het niet uitmaakte de training stopgezet was want ‘in Europa kijkt er op dit moment toch niemand’. In zijn beschrijving gebruikte Wolff ook het woord ‘fucking’.

De stewards hebben in Abu Dhabi de beide teambazen bij zich geroepen voor dit gedrag. De aanklacht aan het adres van de Formule 1 van Vasseur en Wolff’s gebruik van een vloekwoord zijn volgens de stewards in strijd met regel 12.2.1.f van de FIA’s International Sporting Code. Deze regel bestraft gedrag dat tot imagoschade van de Formule 1 kan leiden. Haas-teambaas Günther Steiner kreeg eerder dit jaar al om dezelfde reden een officiële reprimande.

Datzelfde oordeel bereiken de stewards nu weer. Voor zowel Vasseur als Wolff erkennen de stewards dat er verzachtende omstandigheden zijn. Ze beschrijven het gedrag van beide mannen als ‘ongebruikelijk’. Een strengere straf is volgens de stewards dan ook niet nodig. Beide teambazen krijgen dus een formele waarschuwing.

