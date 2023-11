Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft weinig goeds te zeggen over de situatie in Las Vegas. Na afloop van de eerste vrije training laat de anders opgewekte Fransman merken dat dit volgens hem onacceptabel is.

Terwijl zijn team nog bezig was de auto van Carlos Sainz te repareren, schoof Vasseur aan in de persconferentie van de teambazen. De Fransman is doorgaans vrij kalm en opgewekt, maar daar was geen spoortje meer van terug te zien. Niet gek, aangezien een loszittend putdeksel het hele weekend van Ferrari overhoop gooide.

Presentator Tom Clarkson vraagt Vasseur vervolgens naar het algehele evenement in Las Vegas. Vasseur heeft bepaald geen zin om daarover te praten. “Dat is voor mij absoluut niet het onderwerp van de dag. Wij stonden bovenaan de ranglijst in VT1. Dit gaat ons een fortuin kosten. We moeten het hele chassis vervangen. Ja, de show is wat het is en dat gaat allemaal wel prima. Maar wat mij betreft was dit allemaal onacceptabel voor de Formule 1.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff probeert naast hem de gemoederen wat te sussen, maar daar is Vasseur ook niet van gediend. “Kom op Toto, jij zou in deze situatie ook boos zijn.”

De situatie kost Ferrari meer dan alleen geld. Het team zit Mercedes op de hielen voor plek twee bij de constructeurs. Door het incident loopt Ferrari niet alleen kostbare testtijd mis, maar heeft Sainz ook nog eens een gridstraf van tien plekken gekregen.

Het zorgt er dan ook voor dat Vasseur weinig zin heeft om vrolijk te doen in de rest van de persconferentie. Wanneer Clarkson aangeeft dat het de laatste keer van Vasseur in de persconferentie is, schampt de Fransman: “Eindelijk, wat goed nieuws”. En als Clarkson dan nog een vervolgvraag wil stellen, wimpelt Vasseur hem af. “Nee, niet meer. Stel Toto maar een vraag ofzo. Mag ik hier nu weg?”

Lees hier alles over de GP Las Vegas: nieuws, historie en achtergronden

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde