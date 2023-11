Toto Wolff heeft het in stevige bewoording opgenomen voor de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-teambaas vond het respectloos dat mensen kritiek hadden op de organisatie na de problemen in VT1, en dat liet hij duidelijk merken.

De eerste training in Las Vegas werd al na acht minuten stopgezet. Carlos Sainz reed over een loszittend putdeksel heen en liep onherstelbare schade aan zijn motor op. Terwijl de organisatie bezig ging met reparaties aan het circuit en de Ferrari-monteurs hard hun best deden om de auto van Sainz klaar te maken voor VT2, ging de rest van het schema gewoon door. De teambazen zaten al klaar voor hun persconferentie, die uiteraard maar over één ding kon gaan.

En dat zat Toto Wolff niet zo lekker. Toen een van de aanwezige journalisten vroeg hoe de teambazen keken naar deze ‘zwarte bladzijde’ in dit seizoen, schoot Wolff flink uit zijn slof. “Dit is geen zwarte bladzijde, dit is helemaal niets”, haalt de Mercedes-teambaas uit. “Het is nu donderdagavond, we missen alleen maar de eerste vrije training. Ze zetten zo die putdeksels vast en morgen heeft niemand het er meer over.”

“Dit is echt belachelijk”, vervolgt Wolff. “Echt belachelijk. Hoe durf je zo slecht te spreken over een evenement dat de nieuwe standaard bepaalt voor alles? En dan begin je verdomme over loszittende putdeksels, dat is al zo vaak gebeurd. Je moet respect hebben voor de mensen die dit evenement hebben opgetuigd. Zij hebben de sport groter gemaakt dan ooit tevoren. Liberty heeft het geweldig gedaan, en alleen omdat er nu in de eerste training een putdeksel losgeraakt is moeten we niet ineens gaan klagen.”

Dat het incident slechte gevolgen had voor Sainz is iets waar Wolff wel wat empathie voor op kan brengen. “De auto is kapot, dat is natuurlijk erg jammer. Het had gevaarlijk kunnen zijn voor Carlos. De FIA en de organisatie moeten samen gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat dit niet nog eens gebeurt. Maar dat je het hier gaat hebben over een zwarte bladzijde in de sport… Het is een donderdagavond. Er is toch niemand die dit in Europa kijkt op dit tijdstip. Kom op zeg!”

Bekijk ook de samenvatting van de eerste vrije training, met de hoofdrol voor het putdeksel.

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde