Alonso na demoruns in R25: ‘Laat zien wat de Formule 1 mist’

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso vindt dat zijn demoruns met de V10-aangedreven R25 uit 2005 laat zien ‘wat de Formule 1 mist’. De Spanjaard denkt dat niet alleen de fans, maar ook de mensen in de paddock het geluid van de V10-motor missen: “We missen de Formule 1 waar we zo verliefd op werden toen we als kinderen naar de televisie keken.”

Alonso keert volgend jaar terug in de Formule 1 na een afwezigheid van twee jaar. De Spanjaard nam in 2018 afscheid op het Yas Marina-circuit, maar liet de deur voor een terugkeer naar de sport altijd op een kiertje staan. Om zich voor te bereiden op zijn rentree mocht Alonso dit jaar al een Renault uit 2018 testen en dit weekend kreeg hij, vanwege het vertrek van de naam Renault uit de sport nu het team omgedoopt wordt tot Alpine, de kans om in een voor hem bekende auto te stappen: de R25 waarmee hij in 2005 voor het eerst wereldkampioen werd.

Zaterdag mocht de Spanjaard na de kwalificatie in actie komen terwijl de coureurs en teambazen in de paddock bezig waren met de interviews. Lewis Hamilton viel even stil toen hij het geluid van de V10-motor van de R25 hoorde: “Dat geluid is gewoon zo goed. Het beste geluid”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Dat is ook precies wat de Formule 1 mist, meent Alonso. “Dat is iets wat we echt wel missen”, vertelt Alonso tegen Motorsport.com. “Ik denk niet dat alleen de fans het geluid missen, maar ook de mensen in de paddock.”

“We missen de Formule 1 waar we zo verliefd op werden toen we als kinderen naar de televisie keken”, vervolgt hij. “Het was speciaal voor iedereen in de paddock om getuige te zijn van deze auto op dit circuit. Het was fijn om iedereen te kunnen begroeten. Het waren niet alleen de monteurs van Renault, maar echt iedereen stond in de pitstraat. Het is mooi om zulke technologie uit dat tijdperk te zien. Het verenigde ons allemaal op een manier”, aldus Alonso.

Alonso zou volgens data van Renault een 1:39 genoteerd hebben, waarmee hij ‘slechts’ vier seconden langzamer was dan de poletijd van Max Verstappen maar qua racepace goed in de buurt zit van Hamiltons snelste raceronde vorig jaar. “We kunnen ongeveer dezelfde rondetijden noteren als de huidige auto’s in racepace”, vertelt Alonso. “Het voelt heel snel en het geluid is fantastisch, het klinkt gewoon snel. Achter het stuur voel je de trillingen, alles. Het is een erg lichte auto dus je voelt alle bewegingen. Het is een geweldig gevoel. Ik heb nog steeds een glimlach op mijn gezicht. Ik heb mijn mondkapje op, maar ik zal wel tot 2021 blijven glimlachen”, besluit de Spanjaard.