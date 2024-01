Fernando Alonso heeft zijn eerste ervaringen met de nieuwe Aston Martin-auto gedeeld. In een video op het YouTube-kanaal van het team vertelt Alonso over zijn kennismaking met de auto in de simulator en wat hem nu al opvalt.

De testdagen voor het nieuwe seizoen zijn nog een klein maandje weg, maar de coureurs beginnen al kennis te maken met hun nieuwe wagens. Dat gebeurt voornamelijk in de simulator, aangezien er strenge regels gelden voor hoeveel de auto mag rijden voor de testdagen aan.

Fernando Alonso stapte begin januari voor het eerst in de simulator, waarvan de beelden nu zijn gedeeld. “Het is de eerste test van het jaar, dus het is ook een beetje een warming-up voor mezelf. Ik moet even wennen aan de snelheid van de auto. Het is erg nuttig dat we even wat verschillende set-ups uit kunnen proberen.”

“De simulator is een erg belangrijk middel in de Formule 1 tegenwoordig”, vertelt Alonso. “We hebben daardoor een erg realistische auto. Op deze manier kunnen we dingen uitproberen die alleen nog maar als idee bestaan, voordat we dat daadwerkelijk gaan ontwikkelen. De simulator is zo precies en zo realistisch dat je echt alles kan voelen, bijvoorbeeld de bandenspanning of de vibraties als je over de kerbs rijdt.”

Wel merkt Alonso meteen ook een lastiger element van de nieuwe auto. “Als je bocht zes hier ingaat, dan schakel je op, en bij het binnengaan van bocht zeven gaat het sturen erg zwaar. Dat kost wel wat tijd.”

“Je moet constant gefocust zijn”, vertelt de Spanjaard over zijn ervaringen in de simulator. “Je moet erg precies zijn in je feedback. Het is vergelijkbaar met de echte auto.” Toch verlaat Alonso het testcentrum met een optimistisch gevoel. “2023 was een geweldig jaar. 2024 wordt nog beter.”

