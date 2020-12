In beeld: Alonso laat de R25 met V10-motor brullen in Abu Dhabi

Fernando Alonso nam vrijdagmiddag tussen de eerste en tweede vrije training plaats in de R25, waarmee hij in 2005 wereldkampioen werd.

De Spanjaard won met de V10-motor achterin de Renault zeven races in 2005, stond vijftien keer op het podium en werd met deze auto wereldkampioen in Brazilië. “15 jaar na zijn kampioenschap worden coureur en auto met elkaar herenigd in Abu Dhabi”, schrijft Renault. “Hij gebruikte deze Renault tijdens de laatste zes races in 2005.” Grappig detail: de circuitkaart van het Shanghai International Circuit, waar de laatste race van het seizoen werd verreden, zit nog in de auto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door FORMULA 1® (@f1) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.