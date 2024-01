2024 kent geen grote nieuwe verandering aan het reglement zoals 2022 dat bijvoorbeeld wel had. Toch verandert er altijd wel iets in de regelgeving van de Formule 1. Hieronder nemen we de vier belangrijkste nieuwe regels van 2024 door.

Het aanvragen van een review

Ieder team mag na afloop van een race aan de FIA vragen om nog eens goed te kijken naar de gebeurtenissen van die race. Als een team het bijvoorbeeld niet eens is met het oordeel van de wedstrijdleiding of als er twijfel bestaat over de auto’s van de concurrentie, kan een team dat aangeven bij de FIA. Zo maakte Aston Martin afgelopen jaar met succes bezwaar tegen de keuze om het podium van Fernando Alonso af te pakken in Saoedi-Arabië.

De regelwijziging komt door een protest van Haas na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Haas wachtte dusdanig lang met het indienen van hun protest, dat er inmiddels al weer twee andere races waren verreden tegen de tijd dat de FIA met een oordeel kwam. Haas kreeg geen gelijk, maar de FIA besloot wel de regels aan te scherpen. Een bezwaar moet nu binnen vier dagen worden ingediend, in plaats van de twee weken die de teams eerder hadden. Teams moeten ook een geldbedrag neerleggen als ze een bezwaar indienen, een soort borg. Als het team gelijk krijgt, dan krijgen ze het geld weer terug. Zo niet, dan houdt de FIA het geldbedrag.

Power units

Elk seizoen gelden er regels voor hoeveel onderdelen een team mag vervangen zonder boete. Motoren kunnen nou eenmaal slijten, of kapot gaan door omstandigheden buiten de controle van de coureur. In 2023 was het zo dat elke coureur elk onderdeel van de motor (behalve de batterij en de elektra) vier keer mocht vervangen.

In 2024 wordt dat echter teruggedraaid naar drie keer. Eerder was dat ook al zo, maar voor 2023 werd dat aantal een beetje opgekrikt. De reden dat het nu weer teruggedraaid wordt, heeft te maken met het nieuwe motorreglement van 2026. In afwachting van de nieuwe motoren van dat jaar, mag er namelijk niet meer gewerkt worden aan de huidige generatie motoren. Ontwikkelaars mogen daar alleen nog mee bezig om de betrouwbaarheid te verbeteren. Het idee is dus dat de motoren in 2024 en 2025 minder vaak kapot gaan of zomaar uitvallen, en dus hoeven ze ook minder vaak vervangen te worden.

Budgetcap

De algemene budgetcap verandert niet, maar een specifiek onderdeel ervan wel. De zogeheten ‘capital expenditure’ – afgekort CapEx – beslaat de investeringen in faciliteiten en infrastructuur. Dat staat dus los van de regels omtrent salarissen en de ontwikkeling van de auto, waarvoor Red Bull in 2022 werd beboet. De regels over de CapEx zijn nu aangepast in het voordeel van de achterhoede teams, zodat het voor hen makkelijker moet worden om de topteams in te halen. De vier teams die het laagst eindigden in 2023 mogen nu €20 miljoen meer besteden dan eerder.

Vooral Williams heeft hier voordeel van. Teambaas James Vowles pleit al sinds zijn aanstelling begin 2023 voor meer coulante regels op dit vlak. Williams heeft namelijk genoeg geld om een flinke inhaalslag te maken, maar door de regels van de budgetcap kan het team dat geld niet allemaal besteden. Zoals Vowles het stelde: “We kunnen dit binnen een jaar doen, maar we moeten het over tien jaar uitspreiden”.

Boetes

De nieuwe regel rondom het uitdelen van boetes deed veel stof opwaaien toen deze werd aangekondigd. Tot en met afgelopen jaar lag het maximum bedrag voor een boete op €250,000. Dit jaar ligt die bovengrens op €1 miljoen. De coureurs waren bepaald niet blij. Kevin Magnussen waarschuwde dat hij daaraan ten onder zou gaan en Alexander Albon zei dat er maar drie coureurs waren die dat konden betalen. George Russell verduidelijkte dat je als rookie in de Formule 1 waarschijnlijk sowieso al duizenden euro’s aan schulden hebt. Zo’n boete kun je er dan absoluut niet bij gebruiken.

