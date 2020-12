Preview: Stunt Verstappen in seizoensfinale en wie wordt er best of the rest?

De Grand Prix van Abu Dhabi is vaak een verplicht nummer gebleken, een afsluiter waar het nergens meer over gaat. Gelukkig is er met de overwinningskansen van Max Verstappen, de strijd om de derde plaats bij de constructeurs en de Albon/Perez-saga nog genoeg om naar uit te kijken. De race begint straks om 14.10 uur en is te zien op Ziggo Sport en het Duitse RTL.

Op de valreep, toch nog een poleposition voor Max Verstappen en dus mocht hij tijdens de persconferentie dan eindelijk plaats nemen in de middelste stoel. Vrijdag grapte hij nog dat hij wel heel vaak in dezelfde stoel heeft gezeten dit jaar. In het allerlaatste Grand Prix-weekend van het seizoen is het hem gelukt de Mercedessen de baas te zijn op zaterdag.

Sterker nog, voor het eerst in het hybride tijdperk (sinds 2014) lukt het Mercedes niet de pole te pakken in de oliestaat. Tuurlijk, de superformatie claimt al maanden geleden gestopt te zijn met de doorontwikkeling van de W11. Hoe goed zal die W12 dan wel niet zijn, is dan de volgende vraag maar die bewaren we nog even voor februari volgend jaar. Eerst de race van vandaag.

DAS-strategie

De poleposition omzetten in een overwinning wordt zeker geen gemakkelijke opgave. Verstappen en Red Bull zijn dit weekend de baas in sector 2, normaal gesproken Mercedes-terrein met de twee lange rechte stukken. Maar de wereldkampioen lijkt het anders aangepakt te hebben, in de bochtige gedeelten van het Yas Marina is het namelijk heer en meester. Maar daar heb je op de zondag weinig aan. Inhalen is op andere plekken dan de rechte stukken een mission impossible en dus zal Mercedes moeten mikken op een strategie om Verstappen onder druk te zetten. Longruns werden er nauwelijks gereden vrijdag door de brandende auto van Kimi Räikkönen dus naar het racetempo is het gissen.

Verstappen, Bottas en Hamilton starten alledrie op de mediums, een band waarvan Pirelli verwacht dat er zo’n 18 ronden op gereden kan worden. Daarna is een wissel naar de harde band wat betreft de bandenfabrikant de snelste optie. Het kan bijna niet anders dat er een klassiek potje ‘Wie knippert het eerst’ zal volgen. Te vroeg stoppen betekent immers ook een grote kans op hinderlijk verkeer. Zou het DAS-systeem in zijn laatste race daar nog doorslaggevend in kunnen zijn?

Kansen voor Albon

Dat strategiescenario zal normaal gesproken een duel moeten worden tussen Verstappen en Hamilton, Bottas heeft nog niet laten zien over dezelfde bandenfluister-technieken te beschikken. Op Carlos Sainz en Charles Leclerc na start iedereen in de top- 10 op soft, zij zullen tegen die tijd dus al op achterstand gereden zijn. Pirelli verwacht de soft-rijders binnen rond ronde nummer 14.

Deze situatie biedt voor Alex Albon de kans om zich in de laatste race van het seizoen nog eens te laten zien. Het verhaal is bekend, Red Bull beslist voor de kerst nog wie er in 2021 naast Max Verstappen rijdt. Als het niet al beslist is trouwens. De Britse Thai start vanaf P5, hij moest Lando Norris voorlaten en dat is gezien de pole van Max Verstappen geen best resultaat. Kan hij de levensduur van zijn softs zodanig rekken en de Mercedessen in de wielen rijden?

“Om eerlijk te zijn was het niet slecht”, zegt Albon tegen Sky Sports F1. “Het voelde als een van mijn meer competitieve kwalificaties dit jaar. Ik ben teleurgesteld met de tweede run, want het zag er goed uit. In de tweede run pushte ik te hard en sleten de banden snel. Het is frustrerend”, aldus de Britse Thai.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Strijd om het brons

In de strijd om de miljoenen van de derde plek zijn Racing Point (194 punten), McLaren (184) en Renault (172) in een keihard gevecht verwikkeld. Racing Point leek op advantage te staan na de 1-3 vorige week, tien punten is nu de voorsprong dus. Maar Lance Stroll start vanaf P8 en Perez moet na een motorwissel vanaf P19 beginnen.

De Mexicaan reed vrijdag een flinke longrun op de harde band dus zijn startband lijkt duidelijk. De Rozen onderscheiden zich vaak met een sterke racepace en lijken daar ook dit weekend op ingezet te hebben. McLaren is in het voordeel met Norris en Sainz startend vanaf P4 en P6 maar kan Racing Point en ook Esteban Ocon(P11) en Daniel Ricciardo(P12) niet uitvlakken. De Renaults kunnen hun compound banden uitzoeken en zullen van achteruit dus hun eerste stint rekken. Dat wordt hoe dan ook spannend en het is te hopen dat de regie ons toestaat daar ook iets van mee te krijgen.

De Uitzwaaiers

Bij Renault rijdt Ricciardo zijn laatste wedstrijd. “Ik houd er niet van zover achteruit te starten maar ik ga er het beste van maken om het mooi af te sluiten.” Sainz probeert op zijn beurt McLaren een boost te geven bij zijn zwanenzang voordat hij naar Ferrari vertrekt. “Ik kijk er naar uit om nog één keer voor McLaren te vechten en een mooi resultaat te scoren. Vamos!”

Iets meer kans op tranen is er bij Ferrari, of toch niet. Sebastian Vettel noemt de Scuderia zijn familie na zes jaar in Maranello. Teambaas Mattia Binotto zal misschien minder snel een kerstkaartje krijgen uit Heppenheim. De teambaas zit overigens ziek thuis en zal dus geen afscheidswoord in persoon kunnen houden. Vettel begint vanaf een teleurstellende P13: “Ik wil plezier hebben vandaag. Ik wil me close voelen met de mensen in de garage: de monteurs, de engineers, iedereen. Het zal zeer emotioneel zijn.” Ok, dat wordt janken.

Daniil Kvyat heeft zijn beste rondje bewaard voor het laatst, dat is toch wat aan de late kant: “In een goede auto kan ik heel snel zijn, ik hoop dat iedereen dat heeft gezien.” De Rus is klaar bij Alpha Tauri en rijdt sterk sinds Helmut Marko de eerste hint gaf. Na 96 races zwaait Kvyat af (al zegt hij nog wel te porren zijn voor een reserverol) maar geeft hij nog wel een visitekaartje af met P7 in de kwalificatie. Kevin Magnussen start als laatste door een gridpenalty. “Het is altijd cool om in een Formule 1-auto te rijden”. De Deen heeft nog 300 kilometer te gaan voordat hij naar het IMSA-kampioenschap verkast.

De enige coureur die morgen na de race naast Albon nog in het ongewisse zal zijn over zijn toekomst is uiteraard Sergio Perez. Hij reed in Q2 een soort overwinnings- of afscheidsronde zonder een tijd neer te zetten. Zoals gezegd, hij start vanaf P19 met een verse nieuwe motor en op de harde band.

Het lijken de ingrediënten voor een knallend afscheid van Racing Point en nog één allerlaatste argument voor Red Bull om de Mexicaan alsnog te contracteren. “We zijn gefocust op Alex en Sergio moet gewoon doorgaan waar hij nu mee bezig is”, zei Christian Horner deze week nog. “Sergio doet het geweldig en maakt goede reclame voor zichzelf.” Een extra streepje voor kan dus geen kwaad.