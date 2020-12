Verstappen: ‘Dit had het team ontzettend nodig na een lang seizoen’

En zo zat Max Verstappen na de kwalificatie voor de verandering eens in de middelste stoel. Gisteren nam hij al gekscherend de stoel rechts op het podium mee: “Dit is mijn stoel!” Maar vandaag mocht hij uiteraard na zijn pole position in het midden plaatsnemen: “Het is wel leuk om weer eens in deze stoel te zitten!”

Met uitzondering van de Grand Prix van Turkije waren alle pole positions dit seizoen voor de Mercedessen, Lance Stroll verwees immers Verstappen in Istanbul naar de tweede plek. Maar vandaag was het de dag van Verstappen. “En het was nog best een lastige kwalificatie”, vertelt hij in de persconferentie naderhand.

“Ik zat met mijn hand vast achter het stuur in Q1, daardoor moest ik nog een run doen. In Q2 hadden we het lastig op de mediums maar ik wilde perse niet op de zachte band de race beginnen. In Q3 ging het helemaal niet slecht, het is hier makkelijk om een foutje te maken. Er zijn veel bochten, een beetje zoals Singapore. Nee, niet zoals vorige week dus, haha!”

Lees ook: Verstappen geniet van last minute pole in Abu Dhabi: ‘Alles viel op z’n plek in dat laatste rondje’

‘Dit is prachtig voor ons’

Uiteindelijk had Verstappen slechts 25 duizendsten over op de streep. “Het rondje was dus goed genoeg. En dat voelde echt heel lekker, het hele jaar halen we Mercedes stukje bij beter bij. We hebben er een paar keer net naast gegrepen en dat we de pole dan toch nog een keer pakken… Dat is prachtig voor ons, dat had het team wel nodig. Het is een lang seizoen geweest, veel races in een korte periode. Iedereen snakt natuurlijk naar de winterpauze, is wel klaar met dit seizoen. Maar deze pole is toch een mooie motivatie voor het team om het mooi af te sluiten.”

En dus mag Verstappen morgen vanaf de eerste startplek proberen zijn tweede zege van het jaar te pakken. Maar dat wordt nog een hele klus, beseft ook de Nederlander. “We zullen kijken wat we kunnen doen, gisteren heb ik niet echt een goede longrun kunnen doen door de rode vlag aan het eind. We doen ons best, onze topsnelheid is niet slecht. Valtteri en Lewis zullen dichtbij blijven, ik hoop op een mooi gevecht.”

Lees ook: Verstappen troeft Mercedessen af met minimale marge in zeer spannende kwalificatie GP Abu Dhabi