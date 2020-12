Marko: ‘Zege Pérez heeft geen invloed op ons besluit voor 2021’

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat de zege van Sergio Pérez ‘geen invloed’ heeft op het besluit van het team over de teamgenoot van Max Verstappen voor 2021. Het team was al op de hoogte van alle sterke en zwakke punten van de kandidaten en zal na de Grand Prix van Abu Dhabi om tafel gaan: “Zullen dan best mogelijke besluit nemen.”

Pérez stuntte afgelopen zondag door de zege te pakken, ondanks een tik van Charles Leclerc bij de start waardoor de Mexicaan spinde en zich weer een weg naar voren moest vechten. De Mexicaan moet bij Racing Point plaats maken voor Sebastian Vettel en zit nog zelf zonder stoeltje voor 2021. Hij gaf wel al aan dat hij alleen het Red Bull-zitje zou accepteren voor 2021, mocht dat niet lukken dan neemt hij een sabbatical waarna hij in 2022 weer wil terugkeren.

Pérez wordt al langere tijd genoemd als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen voor 2021 omdat Alexander Albon vooralsnog niet zijn stempel wist te drukken in de Red Bull. De timing van de zege van Pérez kon niet beter voor de Mexicaan, al hoeft hij niet meteen in zijn handen te wrijven als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt. “Zijn zege heeft geen invloed op ons besluit”, vertelt Marko tegen F1-Insider. “We kenden de sterke en zwakke punten van onze kandidaten voor het zitje al. Na de laatste race in Abu Dhabi gaan we samen om tafel en nemen we de best mogelijke beslissing”, besluit Marko.

Pérez gaf tijdens de persconferentie in Abu Dhabi toe dat hij felicitaties had ontvangen van meerdere teambazen en andere mensen uit de paddock, waaronder Helmut Marko. “Ik kreeg felicitaties van vrijwel alle teambazen in de Formule 1, maar ook van Helmut, dat was wel mooi om te zien”, vertelde Pérez. “Wat ze steeds hebben gezegd klopt, ze nemen een beslissing ergens na dit weekend. Ik weet niet wanneer ze een besluit zullen nemen. Er komt niet meer zo veel haast bij kijken. Het is het einde van het jaar, we weten waar we staan. We hebben al zo lang gewacht, dan maken één of twee weken ook niet meer zo heel veel uit”, aldus de Mexicaan.