Ricciardo hoopt ondanks P11 op de grid op mooi Renault-afscheid: ‘Ben niet graag chagrijnig’

De elfde startplek is niet waar Daniel Ricciardo vooraf op had ingezet, maar de Aussie is vastbesloten op de zondag in Abu Dhabi terug te slaan en zijn afscheid van Renault alsnog enige glans te geven.

Dat vertelt hij aan Sky Sports F1, met Ricciardo die eigenlijk twaalfde was in de kwalificatie, maar een plekje opschuift door de gridstraf van Charles Leclerc en dus als elfde mag starten.

“Het was raar. We kwamen snelheid te kort in de kwalificatie, terwijl we een paar uur daarvoor nog snel waren in de derde training”, is Ricciardo het antwoord ook even zoek. “Natuurlijk, het circuit verandert nog naarmate het avond wordt, maar we hadden alsnog gedacht dichter in de buurt van onze rivalen te zitten”, erkent de Renault-rijder.

“We moeten zondag maar proberen met een andere strategie nog wat voor elkaar te krijgen”, stelt Ricciardo. “Ik ben namelijk niet graag chagrijnig”, zegt hij, al kan hij een grijns toch niet onderdrukken.

“Ik had het graag beter gedaan in mijn laatste kwalificatie met Renault, ook voor het team”, vervolgt Ricciardo, die in 2021 naar McLaren gaat. “Nu moeten we echter maar doen wat de rest vorige week deed, en dat is van ver terug naar het podium rijden”, besluit hij strijdvaardig.

