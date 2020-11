Ricciardo: ‘Ik wil een happy Renault achterlaten’

Daniel Ricciardo hoopt dat zijn aanstaande afscheid Renault op een goede manier pijn doet, door de Franse fabrieksformatie tegelijkertijd ‘happy en tevreden’ achter te laten.

Dat vertelt de Aussie, die in 2021 overstapt naar McLaren, aan The Race. “Ik hoop dat het team en ik het straks jammer vinden dat we uit elkaar gaan. Toen ik bekendmaakte naar McLaren te gaan, wilde ik niet dat mijn zes resterende maanden bij Renault pijnlijk of ongemakkelijk zouden zijn. Zoals wellicht wel duidelijk is, is dat ook niet het geval. Het gaat allemaal heel goed.”

Hoewel Renault-teambaas Cyril Abiteboul zijn frustratie kort na Ricciardo’s aankondiging niet onder stoelen of banken stak, wijt Ricciardo dat aan de emotie van het moment en zit alles inmiddels weer goed tussen de twee. Zeker sinds Ricciardo dit jaar twee podiumplekken heeft gescoord (wat Abiteboul overigens op een tattoo komt te staan) en het team naar de voorlopig derde plek in het WK heeft geleid.

“Wat voor ons denk ik echter een soort van zegen was, is dat het seizoen nog niet echt was begonnen en we nog in lockdown zaten en tijd hadden voor weerspiegeling”, zegt Ricciardo over de reactie op zijn aangekondigde exit. “Tegen de tijd dat we gingen racen, lag het al achter ons en was het gewoon: ‘oké, we hebben zeventien races voor de boeg, laten we ervoor gaan’.”

Volgens Ricciardo zijn hij en Renault zodoende zeer volwassen met de ‘scheiding’ omgegaan. Zo ziet hij het ook graag. “Ik wil iedereen bij dit team happy en tevreden achterlaten. Ik wil dat ze het gevoel hebben dat we twee goede jaren hebben gehad.”

