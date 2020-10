Abiteboul na podium Renault: ‘Zonder Ricciardo waren we nooit zover gekomen’

Zonder Daniel Ricciardo in het team had Renault nooit de progressie kunnen maken die nodig was om zondag in Duitsland het podium te halen. Dat stelt teambaas Cyril Abiteboul. Tegelijkertijd rekent Abiteboul het zichzelf aan dat Ricciardo in 2021 naar rivaal McLaren vertrekt.

Dat laatste erkent de Renault-teambaas in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe. “Ik geef mezelf de schuld omdat ik er niet in ben geslaagd Daniel het volledig potentieel van ons project te laten inzien.” Abiteboul legt de schuld overigens niet alleen bij zichzelf, want volgens de Fransman hielp het ook niet mee dat de seizoensstart werd uitgesteld door de coronapandemie.

Wat Renaults potentieel betreft, daar laat het de afgelopen races meer-en-meer van zien. Een mooie mijlpaal was natuurlijk Ricciardo’s derde plek in de Grand Prix van de Eifel afgelopen zondag op de Nürburgring. Hoewel dit betekent dat Abiteboul door een weddenschap met Ricciardo als ‘straf’ een door de Aussie gekozen tattoo krijgt, looft hij Ricciardo voor zijn rol binnen het team.

“Zonder Daniel zou dit team niet staan waar het nu staat”, wordt hij geciteerd door Motorsport Week. Hoewel Ricciardo’s eerste Renault-jaar, 2019, in zekere zin ‘pijnlijk’ was, denkt Abiteboul dat ook dat teleurstellende seizoen goed voor het team is geweest. “Dat heeft ons allemaal, dus mij ook, gedwongen maatregelen te nemen binnen het team.”

Een van de gevolgen van het teleurstellende 2019 was een reorganisatie op technisch vlak. Volgens Abiteboul duurt het nog altijd even voor het team daar alle vruchten van plukt. Maar: “We staan er al een stuk beter voor dan vorig jaar – en dat is ook goed met oog op 2021.” Tegen die tijd zit Ricciardo dus bij McLaren, terwijl Fernando Alonso zijn plek overneemt bij Alpine, zoals Renault dan heet.

