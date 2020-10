Voorschot op comeback: Alonso test vandaag al voor Renault in Barcelona

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso maakt vandaag (dinsdag) zijn comeback achter het stuur van een Formule 1-auto. De Spanjaard test in Barcelona voor het team van Renault, in 2021 zijn nieuwe werkgever.

Alonso, 39, nam eind 2018 afscheid van de Formule 1 en concentreerde zich daarna op Dakar, de Indy 500 en endurance-racerij. In 2021 maakt hij echter zijn Formule 1-comeback bij het team van Alpine, zoals de Franse fabrieksformatie die nu nog als Renault in de boeken staat dan zal heten.

Over een mogelijke test van Alonso tijdens het seizoen werd al eerder gespeculeerd, en Renault heeft nu bevestigd dat hij vandaag in actie komt in Barcelona. Alonso bestuurt daarbij de RS20, de Renault-bolide van dit jaar.

Gezien Alonso een huidige auto tot zijn beschikking krijgt, zal de test in de boeken staan als een filmdag. Elk team mag er daar per jaar twee van gebruiken en Renault had dat dit jaar nog niet gedaan. Op een filmdag mag maximaal honderd kilometer gereden worden, op speciale demonstratiebanden.

“Het wordt een geweldig gevoel om na twee jaar weer Formule 1 te rijden”, zegt Alonso, die de afgelopen weken al veel op de Renault-fabriek in Enstone is geweest en in de simulator heeft gezeten. “Ik ben er klaar voor, maar weet zeker dat ik veel zal leren en ontdekken tijdens die testrondjes.”

Het is overigens niet helemaal twee jaar geleden dat Alonso voor het laatst een Formule 1-auto bestuurde: begin 2019 testte hij nog twee dagen voor McLaren.

Renault kijkt verder nog altijd naar mogelijkheden om Alonso meer testtijd te geven in 2020. Zo overweegt het onder meer hem nog met een 2018-auto te laten testen, waarvoor minder testrestricties gelden. Daarnaast wil het hem indien mogelijk inzetten tijdens de young driver test na het seizoen.

