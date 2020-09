Alonso al aan de slag bij Renault: ‘Geweldig om terug te zijn op de fabriek’

Fernando Alonso heeft zijn eerste werkdag bij Renault er inmiddels alweer opzitten. De tweevoudig wereldkampioen maakt volgend jaar zijn Formule 1-comeback bij het team dat dan onder de Alpine-naam verdergaat, en bracht maandag al een werkbezoek aan de fabriek.

De 39-jarige Alonso maakt in 2021 na een afwezigheid van twee seizoenen zijn rentree in de Formule 1, maar heeft in de tussentijd zeker niet stilgezeten. Alonso won de afgelopen jaren twee keer de 24 Uur van Le Mans met Toyota, werd kampioen in het World Endurance Championship, won de 24 Uur van Daytona én deed mee aan Dakar en de Indy 500.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, en Alonso zinde boven alles op een terugkeer in de koningsklasse. In 2021 keert hij daarom terug bij het team waarmee hij in 2005 en 2006 zijn beide titels won: Renault – al ondergaat het Franse fabrieksteam wel een naamsverandering en staat het vanaf volgend jaar als Alpine in de boeken.

De fabriek in Enstone is echter bekend terrein voor Alonso, die er maandag langs is geweest om plaats te nemen in de simulator en zijn engineers te leren kennen. “Het was een geweldig gevoel om terug te zijn op de fabriek”, schrijft Alonso op Instagram. “Ik kwam in 2002, toen ik 21 was, bij Renault en ken elke hoek, hal en deur van deze fabriek. Het was een heel speciale dag. We zijn begonnen…”

Een week geleden plaatste Alonso – voor het eerst in Renault-teamkleding – ook al een enthousiast bericht over zijn nieuwe avontuur met Renault. “Ik wil het team zoveel mogelijk helpen en mezelf zo goed mogelijk voorbereiden”, zo stelde hij niet alleen in de simulator aan de slag te gaan, maar ook Grand Prix te willen bezoeken om het team bij te staan.

Renault zelf kijkt ook al of het Alonso eventueel tijdens de ‘young driver test’ in Abu Dhabi na afloop van het seizoen in een 2020-auto kan inzetten. De vraag is nog wel of dat kan en mag, of dat hij moet wachten tot hij in 2021 in een Alpine Formule 1-bolide kan instappen. Alonso heeft zijn straatauto van de zaak overigens al binnen: een Alpine A110S. Met alle respect toch iets anders dan een Clio’tje.

