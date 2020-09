Renault gaat in 2021 verder onder de naam Alpine F1 Team

Renault heeft aangekondigd dat het team in 2021 verder zal gaan onder de naam Alpine F1 Team. Het is een strategische zet van de Franse autofabrikant om zo Alpine, een van de automerken van Renault, te promoten.

In aanloop naar de Italiaanse Grand Prix kondigde de Renault Group, het overkoepelende concern, aan dat het zijn organisatie herstructureert. Het doel van die herstructurering was om te focussen op haar belangrijkste activiteiten en merken: Renault, Dacia, Alpine en New Mobility. In een mededeling meldde de Renault Group dat Abiteboul naast zijn huidige rol als teambaas van het F1-team verantwoordelijk zal zijn voor de “creatie, organisatie en implementatie” van het merk Alpine. Nu is dus bekendgemaakt dat Renault volgend jaar door zal gaan onder de naam Alpine F1 Team en ook de bekende zwart-gele livery zal ingewisseld worden voor de Franse driekleur.

“Deze verandering komt op een sleutelmoment in het traject van het team en de sport”, zegt Renault-teambaas Cyril Abiteboul. “Alpine brengt een nieuwe betekenis, nieuwe waarden en kleuren naar de paddock met de geest van competitie en Franse creatieve behendigheid. Dit zullen troeven zijn bij de voorbereidingen op de deadlines voor 2022. Het nieuwe regelgevende en financiële kader zullen de voorwaarden scheppen voor een eerlijkere motorsport met de herverdeling van inkomsten en een eenvoudiger en vooruitstrevend bestuur.”

“De invoering van het budgetplafond zal een einde maken aan de kostenrace en het mogelijk maken dat de teams worden gemeten op hun sportieve waarde. Alpine verdient zijn plaats in de Formule 1 en kan strijden voor de overwinning”, aldus Abiteboul, die eerder aangaf dat het aan de ceo van de Renault Group om te beslissen over de naamsverandering.

Alpine is geen onbekende naam in de autosport. Zo is het nog steeds actief in het World Endurance Championship in de LMP2-klasse met het Signatech Alpine-team.