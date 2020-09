Ocon: ‘Q1 leek meer op een race’

Het was een apart gezicht: er werd geknokt voor elke plek op het circuit in Q1. Esteban Ocon deed er volop aan mee en moest er alles aan doen om Räikkönen achter zich te houden. “Het leek meer op racen dan op kwalificeren”, zegt de Fransman na afloop van de kwalificatie.

“Het was krap voor iedereen met de minimumtijden die de FIA had ingesteld. We probeerden een goed gat te creëren met de auto voor mij. Dat is normaal. Alleen wilde Kimi (Räikkönen, red.) vechten. Als hij mij had ingehaald, had hij mijn ronde en zijn eigen ronde verknald. Ik moest hem voor blijven. Maar het leek meer op racen dan op kwalificeren”, aldus Esteban Ocon tegen F1. “Maar het hoort niet zo te zijn. Dit was te extreem”, zegt hij.

De kwalificatie verliep teleurstellend voor de Franse renstal. Na het sterke weekend op Spa werd er meer van Renault verwacht. Ocon kwam niet verder dan een twaalfde tijd. Renault ging aan het einde van Q2 als eerste de baan op. Dat was een fout volgens hem. “Het was te vroeg. Ricciardo had geen slipstream. Ik had er één, maar die was niet geweldig. Ik was mezelf wel aan het verbeteren, maar toen ging Daniel van de baan en lag er grind op het circuit. Daardoor verloor ik tijd en ik had ook geen slipstream meer voor de rest van de ronde”, zegt de Fransman. Hij verbeterde zich niet meer en bleef daardoor steken op een twaalfde positie. “Erg teleurstellend”, aldus Ocon.

