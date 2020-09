Sainz verrast met P3: ‘ Moest er echt voor gaan’

De verrassing van de kwalificatie was Carlos Sainz. De Spanjaard wist zich voor de tweede keer dit seizoen als derde te kwalificeren. Het was niet eenvoudig volgens hem. “Ik moest er echt voor gaan”, zegt hij na afloop.

Carlos Sainz wist zich ook bij de Grand Prix van Stiermarken als derde te kwalificeren. Vandaag evenaarde hij zijn beste resultaat. Sainz wist zich in de tweede run in Q3 flink te verbeteren, maar toch was het geen foutloze ronde. “Q1 en Q2 waren echt goed. De eerste run in Q3 was niet goed genoeg en in mijn laatste ronde verknalde ik het bijna. Ik had een megamoment in de eerste Lesmo en verloor de auto daar bijna. Ik moest er echt voor gaan in Ascari en in de Parabolica. Maar het werkte uiteindelijk”, zegt Sainz na afloop van de kwalificatie.

Sainz wist dat hij met een goede ronde kans had op een sterke uitgangspositie. “Ik wist me met één sterke ronde te plaatsen voor Q2. En daarna was het zaak om in de buurt te komen van de 1:19.6. Ik wist dat dat goed genoeg zou zijn voor plaats in de top vijf”, aldus de Spanjaard.

Hij weet niet of hij de derde plaats kan vasthouden. “De racepace was gisteren niet goed genoeg om die derde plaats vast te houden”, zegt de Spanjaard.

