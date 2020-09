Hamilton verovert poleposition in chaotische kwalificatie, Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft zijn 94ste poleposition veroverd in een chaotische kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Opnieuw komt Valtteri Bottas tekort op zijn teamgenoot, gevolgd door Carlos Sainz. Max Verstappen moet met de vijfde plaats genoegen nemen.

Nog even wordt er gehoopt en verwacht dat het verbod op de kwalificatiemodus de verschillen met Mercedes verkleinen, maar niets blijkt minder waar. Hamilton is ruim acht tienden van een seconde sneller dan de man op de derde plek, Carlos Sainz. Max Verstappen moet genoegen nemen met de vijfde plaats achter Sergio Pérez, terwijl Ferrari met de dertiende en zeventiende plek een dramatische kwalificatie kent voor haar thuisrace.

Dat het opnieuw zoals vorig jaar zou gaan met verkeer zat er dik in, maar in Q1 lijkt het eerder alsof de race van zondag al is begonnen. Zo probeert Räikkönen richting Variante della Roggia voorbij te gaan aan Ocon, die hard verdedigt. Het is een van de vele incidenten die nog worden onderzocht door de stewards.

Niet alleen de files in de laatste sector zorgen voor een chaotische kwalificatie. De track limits in de Parabolica worden dit weekend goed in de gaten gehouden waardoor meerdere coureurs hun snelle rondetijden ontnomen zien worden. Onder andere Leclerc, Albon, Gasly en Stroll verliezen in Q1 hun tijd en moeten daardoor een extra run doen. Albon’s eerste rondetijd in Q3 wordt daarnaast ook afgepakt, waarna hij in de tweede run de negende tijd noteert.

(Volledige uitslag onder de foto)