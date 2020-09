Binotto: ‘Heb mezelf afgevraagd of ik wel geschikt was als teambaas’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft toe dat hij zo zijn twijfels had over zijn rol als teambaas bij de Italiaanse renstal. Binotto heeft echter nooit het gevoel gehad dat zijn positie in gevaar was: “Ik weet dat ik de steun heb van mijn managers.”

Vorig jaar leek Ferrari de weg naar boven te hebben gevonden met drie zeges en negen polepositions, maar dit jaar is het team niet vooruit te branden. De Scuderia staat slechts vijfde in het constructeurskampioenschap en in Spa bleef het team voor het eerst sinds de Britse Grand Prix van 2010 puntloos. Toch vreesde teambaas Binotto nooit voor zijn baan.

“Om eerlijk te zijn niet, nee”, zegt Binotto tegen Corriere della Sera. “Ik weet dat ik de steun heb van mijn managers. Maar ik twijfelde wel aan mezelf. Ik vroeg me af of ik wel geschikt was voor de rol als teambaas”, geeft de Italiaan toe.

Uiteindelijk concludeerde hij wel dat hij het in zich had om dingen te veranderen bij Ferrari, al geeft hij ook toe dat hij niet alles goed heeft gedaan. “Ik heb op sommige gebieden wel wat beter kunnen doen. Zo had ik bijvoorbeeld de technische reorganisatie veel eerder kunnen doen. Maar ik geloof dat mijn 25 jaar ervaring in de Formule 1 en de kennis van dit bedrijf de sleutelelementen zijn om dit werk goed te doen”, aldus Binotto.