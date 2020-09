Vettel: ‘We verliezen het zoals verwacht op de rechte stukken’

Sebastian Vettel verwacht dat het opnieuw een lastig weekend zal worden voor Ferrari. De Duitser merkt op dat het team het ‘zoals verwacht’ op de rechte stukken verliest, maar ook de hoge bandenspanning en het gebrek aan grip bij het ingaan van de bochten helpen niet.

“Het ligt deels aan Monza, deels aan de auto”, zo verklaart Vettel de lastige vrijdag voor de Scuderia. De Duitser kwam niet verder dan de twaalfde tijd in de tweede vrije training. “We proberen de tijd die we hebben te gebruiken om te verbeteren voor de rest van dit weekend. De auto is lastig te besturen, maar dat is niet voor het eerst. We verliezen het zoals verwacht op de rechte stukken. We missen grip bij het ingaan van de bochten, de auto glijdt veel en is lastig te besturen. Het is moeilijk om een goede ronde te rijden”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Een van de problemen voor Vettel was de hoge bandendruk, al verwacht hij dat het zondag niet alleen voor hem een probleem zal zijn. “Het zal voor iedereen lastig zijn. Het ligt ook wel aan de ‘ballondruk’ waarmee we moeten rijden, dat helpt niet. Dat is niet optimaal voor de banden, maar dat zijn de regels. We zullen veel vechten met anderen, het is niet dat we vooraan zullen rijden in de schone lucht. We moeten de auto verbeteren, dat zal ons helpen op zondag.”

Toch was er nog iets positiefs voor Ferrari op vrijdag. Vettel heeft voor een aantal teamleden ‘kartonnen toeschouwers’ gekocht voor de tribunes langs het circuit, met dus de foto’s van teamleden erop. “Ik wist niet dat Monza dit van plan was. Het leek me leuk om te doen, ik heb foto’s genomen van iedereen. Ik hoop dat ze ons naast elkaar zetten”, lacht Vettel.