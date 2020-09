Verstappen nog lang niet tevreden na allesbehalve vlekkeloze vrijdag

Het was zeker niet de dag van Max Verstappen vandaag. Op het circuit van Monza kon de Nederlander Mercedes niet bijbenen en kende hij bovendien de nodige problemen. Deze leidden in de ochtend onder andere tot een schuiver met overigens geringe schade.

Lees ook: VT2: Mercedes toont spierballen, Verstappen volgt op afstand als vijfde

Beide trainingen sloot Verstappen als vijfde af en beide keren was dat met een gat van negen tienden tot een seconde naar de leidende Mercedes. Ook het tempo in de longruns van Verstappen biedt nog niet al teveel hoop voor de race op zondag. Een ding is duidelijk, wat Verstappen betreft: “We hebben dus nog het nodige werk te verzetten.”

(Tekst gaat verder onder foto)

Daar heeft Verstappen zelf morgen nog een uurtje de tijd voor. De opdracht voor de simcrew in Milton Keynes is duidelijk: “We worstelen met de balans en de grip van de auto. Het was geen geweldige dag”, aldus de Nederlander tegen Sky Sports. Tijdens de laatste sessie vandaag ging hij nog flink wijd bij het Parabolica maar daar moet niet te zwaar aan getild worden, vindt Verstappen.

Lees ook: FIA gaat extra letten op hinderen en onnodig langzaam rijden

“Je probeert de limiet te vinden en soms kies je er dan voor om bij een bocht wijd te gaan. In een training maakt dat niet zoveel uit.” Om te vervolgen: We moeten grip zien te vinden en als we de juiste balans in de auto hebben, zal de slijtage ook naar wens zijn. Maar daar gaan we nu dus aan werken.”