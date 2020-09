VT2: Mercedes toont spierballen, Verstappen volgt op afstand als vijfde

De enige tegenstander die Mercedes dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië lijkt te hebben, is zichzelf. In de tweede training van de vrijdag waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een stuk sneller dan de rest. Lando Norris en Pierre Gasly volgden op negen tienden van Hamilton, daarachter kwam Max Verstappen op een seconde van de kampioenschapsleider.

Goed, de party mode is dit weekend voor het eerst verboden maar afgaande op de tweede vrije training zal het Mercedes weinig deren. Voor zover de tijden op vrijdag een indicatie zijn van de verhoudingen was het beeld net als in de eerste training eenzijdig. Ook de longruns van Mercedes beloven weinig goeds, op de softs waren Hamilton en Bottas over het algemeen een halve seconde sneller dan Verstappen.

Uiteraard belooft het achter de top drie wel een felle strijd te hebben. Alpha Tauri, McLaren en Racing Point ontlopen elkaar niet veel. Renault werd voorspeld als dé snelheidsduivel van het weekend, dat zijn ze ook maar kennelijk wordt in één van de elf bochten van het Autodromo di Monza nog teveel toegegeven. Esteban Ocon en Daniel Ricciardo zijn terug te vinden op plek 11 en 15.

Het zal geen verrassing zijn dat er bij Ferrari vooral geklaagd werd over de SF1000. Op de onboards is duidelijk te zien hoe moeilijk Charles Leclerc(9e) en Sebastian Vettel(12e) het hebben met misschien wel de zwakste Ferrari in 30 jaar. “Deze auto is zó moeilijk te besturen”, liet Leclerc via de radio weten na een uitstapje bij het uitkomen van de eerste van de twee Lesmos. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel was kort daarvoor op dezelfde plek achterstevoren gegaan. Het commentaar van Leclerc tijdens de kwalificatieruns eerder in de sessie was veelzeggend: “Dit wordt een ramp.”

De sessie was verder weinig enerverend. Er was nog even een deja vu naar de kwalificatie van vorig jaar, op het rechte stuk richting Parabolica ontstond een file van coureurs op zoek naar een vrij stukje baan. Wedstrijdleider Micheal Masi heeft al aangekondigd tijdens de kwalificatie hard op te treden tegen vertragende coureurs. De kwalificatie is morgen om 15.00 uur, de laatste vrije training begint om 12.00 uur.