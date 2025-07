Het team van Red Bull nam woensdag afscheid van teambaas Christian Horner. Na een periode van bestuurlijke onrust en een teleurstellende eerste seizoenshelft verloor de top van het bedrijf het vertrouwen in de 51-jarige Brit. Horner stond in 2005 aan de wieg van de Oostenrijkse renstal en boekte in twintig jaar tijd grote successen met het team. Onder zijn leiding werden in totaal veertien titels behaald en 124 Grands Prix gewonnen. Tijd voor een terugblik op twintig jaar Christian Horner bij Red Bull.

Een jonge Christian Horner krijgt in 2006 de leiding bij het nieuwe Formule 1-team van Red Bull. Met zijn 31 jaar is hij de jongste teambaas op de grid (Getty Images)

In 2009 viert Red Bull zijn eerste overwinning in de Formule 1. Coureurs Mark Webber en Sebastian Vettel boeken een één-tweetje voor de Oostenrijkse renstal. Christian Horner vergezelt hen op het podium (Getty Images)

Het duurt niet lang of Sebastian Vettel claimt met Red Bull zijn eerste titel. In 2010 luidt de Duitser een vierjarige periode van dominantie in, waarbij het team ook viermaal het constructeurskampioenschap veiligstelt (Getty Images)

Vanaf 2014 moet Red Bull zijn meerdere erkennen in Mercedes en Lewis Hamilton. De gevierde Brit wint namens de Silberpfeile talloze Grands Prix, terwijl Red Bull en Christian Horner worstelen met hun Renault-motoren (Getty Images)

De komst van Max Verstappen

Met Daniel Ricciardo en een jonge Max Verstappen heeft Red Bull in 2016 opnieuw goud in handen. De Nederlander wint bij zijn debuut in Barcelona meteen zijn allereerste Grand Prix namens de Oostenrijkers. Het is het begin van een lange en succesvolle samenwerking (Red Bull Content Pool)

In 2021 breekt er een nieuwe dominante periode aan voor Red Bull, mede dankzij Max Verstappen. Na een slopend titelgevecht met Lewis Hamilton wint de Nederlander in 2021 zijn allereerste wereldtitel. Later bezorgt hij Red Bull en Christian Horner nog eens twee constructeurskampioenschappen (Red Bull Content Pool)

Begin 2024 komt Christian Horner onder vuur te liggen nadat een vrouwelijke Red Bull-medewerker hem beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Terwijl het team steeds meer aan competitiviteit inboet, roepen critici op tot het ontslag van de teambaas. Horner, die later werd vrijgesproken van alle aantijgingen, kon tijdens de mediastorm rekenen op de steun van zijn vrouw, Geri Halliwell (Getty Images)

Met een vierde plaats in het constructeurskampioenschap en een flinke achterstand op McLaren verliest de Red Bull-top het vertrouwen in Christian Horner. Na de GP van Groot-Brittannië wordt de 51-jarige Brit, twintig jaar na zijn debuut als teambaas, op staande voet ontslagen (Red Bull Content Pool)

