VT1: Bottas bovenaan, Verstappen vijfde na schuiver in Ascari

Valtteri Bottas heeft de eerste vrije training van de Grand Prix van Italië als snelste afgesloten. De Fin was ongeveer twee tienden sneller dan zijn teamgenoot, Lewis Hamilton. Alexander Albon zette de derde tijd neer. Max Verstappen werd vijfde, nadat hij eerder in de sessie gespind was in de Ascari-chicane.

Het was dus geen vlekkeloze training voor Max Verstappen. Hij verloor zijn Red Bull in de Ascari-chicane en ging de bandenmuur in. De Nederlander hoefde echter niet uit te stappen. Hij reed achteruit het circuit op en kon zijn auto naar de pits brengen. De schade leek mee te vallen. Alleen de voorvleugel lag eraf, maar de rest van de auto was nagenoeg intact. Het kostte de Red Bull-monteurs iets meer dan 20 minuten om de auto te repareren en Verstappen kon later in de sessie alweer de baan op. Hij zette uiteindelijk de vijfde tijd neer.

Slipstreamen zal ongelooflijk belangrijk zijn morgen tijdens de kwalificatie. Vorig jaar was liep het uit op één grote chaos omdat niemand slipstreams wil geven op Monza. Gevreesd wordt voor een herhaling van vorig jaar. De eerste vrije training verliep hier en daar in ieder geval al behoorlijk rommelig. Bijna alle coureurs werden wel een keer opgehouden door collega’s.

De wedstrijdleiding gaat dit weekend streng handhaven op track limits en dat werd tijdens de eerste vrije training gelijk duidelijk. Van een flink aantal coureurs, waaronder Alexander Albon en Valtteri Bottas, werd de tijd afgenomen omdat ze te wijd gingen in de Parabolica.

Na het slechte weekend op Spa-Francorchamps zijn alle ogen op Ferrari gericht. Terwijl Charles Leclerc het tempo aardig kon bijbenen met een elfde tijd, was Sebastian Vettel trager dan Roy Nissany, die plaatsnam in de auto van George Russell. Vettel maakte ook nog een paar uitstapjes. Zo miste hij een aantal keer bocht vijf en ging hij een keer wijd in de Lesmo’s. Aan het einde van de training had Pierre Gasly nog een uitstapje in de bocht vijf. Hij spinde van de baan, maar kon zijn weg vervolgen.

