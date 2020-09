Horner: ‘Newey richt zich nu weer vol op de F1’

Red Bulls technische topman Adrian Newey richt zich volgens teambaas Christian Horner inmiddels weer vol op de Formule 1, nu zijn werk aan de samen met Aston Martin ontwikkelde Valkyrie-hypercar erop zit.

Dat vertelt Horner in interview met RaceFans, waarbij hij dus aangeeft dat Newey zijn tijd tot voor kort verdeelde tussen de Formule 1 en het werk aan de Valkyrie. “Hij is de laatste drie, vier jaar heel erg betrokken geweest bij de Valkyrie.”

“Dat was ook een periode waarin hij niet zozeer genoot van de Formule 1, omdat we met de krachtbron die we toen hadden, niet competitief konden zijn”, zegt Horner. Tot 2019 maakte Red Bull gebruik van Renault-motoren, waar het zeer kritisch over was. De relatie tussen Red Bull en Renault was daarnaast niet best. Sinds 2019 rijdt het team van Max Verstappen echter met Honda-krachtbronnen.

“Uit competitief oogpunt staan we er nu een stuk beter voor, dus Newey geniet van wat hij doet en is zeer gemotiveerd”, geeft Horner aan. Volgens de teambaas werkt Red Bulls technische topman ook nog altijd keihard: “Dat houdt de jongelingen ook scherp.”

‘Gaat niet om één persoon’



Dat Newey af en toe zijn interesse verliest in de Formule 1 – of aan een ander project werkt, zoals eerder de America’s Cup-boot van de Britse zeiler Ben Ainslie – mag bekend zijn. “Het gaat (op een technische afdeling, red.) echter nooit om één persoon”, verklaart Horner de soms vrije rol van Newey.

Volgens Horner speelt Newey een belangrijke rol als leider en mentor van het technische team, maar zitten er genoeg andere knappe koppen tussen. De meest vooraanstaande, naast Newey, zijn technisch directeur Pierre Waché, engineers Paul Monaghan en Rob Marshall en aerodynamica-chef Dan Fallows.

“Met Adrian die de laatste jaren een stap terug heeft gezet om aan de Valkyrie te werken, hebben we het technische team versterkt met mensen als Pierre Waché. Als team zijn we in de tussentijd ook gewoon blijven winnen, maar we zullen uiteraard sterker zijn met Adrian die zich vol op de Formule 1 richt”, aldus Horner tegenover RaceFans.

Newey’s vrije rol

Sinds het begin van het hybridetijdperk in de Formule 1, komen er geregeld verhalen naar buiten dat Newey het vanwege de restricties qua aerodynamica niet allemaal even interessant zou vinden.

In 2017 erkende Newey zelf nog dat het werk dat de ‘technische commissie’ die Red Bull in het leven had geroepen om zijn gedeeltelijke afwezigheid op te vangen, niet goed functioneerde.

Newey stapte toen weer naar voren, net zoals er sowieso geregeld verhalen naar buiten komen dat Newey op momenten dat het minder gaat in de bres springt en (tijdelijk) een actievere rol speelt.

De 61-jarige Newey heeft ondanks dat hij klaar is met het project rondom de Valkyrie nog een ‘bijbaan’: hij gaat in de Extreme E-klasse voor elektrische 4×4 SUV’s een team leiden.