Newey prijst ‘leider’ Verstappen: ‘Zou tijdens raceweekend nooit denken dat hij pas 22 is’

Red Bulls technische kopstuk Adrian Newey is zeer onder de indruk van hoe Max Verstappen ondanks zijn jonge leeftijd een echte voortrekkersrol speelt binnen het team. ‘Je zou nooit denken dat hij pas 22 is’.

Dat vertelt Newey in de ‘Engineering the Greats’-podcast van Motor Sport Magazine. In zijn jongere jaren was Newey nog race engineer en liet hij zelfs zijn baard staan ‘om ouder te lijken, want de coureurs waarvoor ik werkte waren altijd ouder dan ik’.

Dat is inmiddels wel anders, erkent de nu 61-jarige Newey die als Red Bulls chief technical officer niet alleen verder van de coureurs afstaat, maar met de 22-jarige Max Verstappen ook een stuk jongere coureur in het team heeft dan eerder de dertigers Nigel Mansell en Damon Hill bij Williams.

Lees ook: Eddie Jordan: ‘Adrian Newey heeft hoge verwachtingen van RB16 en Max Verstappen’

Volwassen Verstappen

Verstappen is volgens Newey echter een ‘buitengewoon voorbeeld’ van hoe een jonge coureur op een goede manier snel in de Formule 1 kan komen en zich profileren. “Als je kijkt naar hoe Max zich op het circuit gedraagt, zou je nooit denken dat hij pas 22 of 23 is.”

“Tijdens raceweekends is hij één van de leiders van het team”, zegt Newey over Verstappen. “Dat laat wel weer zien hoe zwaar het telt hoe lang je iets al doet, en dat dat belangrijker is dan hoe oud je daadwerkelijk bent.”

Verstappen heeft in de karts immers zoveel races gereden, zo haalt Newey aan, “dat het verschil qua track time niet eens zo groot is met de oudere generatie coureurs, die later begonnen met racen en pas op hogere leeftijd in de Formule 1 kwamen”.

‘Groene’ Kimi

Als voorbeeld wijst Newey naar Kimi Räikkönen, die in 2001 als 21-jarige in de Formule 1 debuteerde, maar pas 23 autoraces had gereden. “Kimi was veel ‘groener’. De Kimi van toen was echt niet in staat een team te leiden of de nummer één te zijn. Niet zo vroeg in zijn carrière, althans.”

Räikkönen debuteerde bij Sauber en kwam in 2002 naar McLaren, waar Newey toen werkte. “Rond 2005 was hij de nummer één bij dat team, maar hij had ondanks dat hij wat ouder was, niet het overwicht dat Max nu heeft. Dat laat ook weer zien dat iedereen anders is.”

Lees ook: Geen onderstuur, wel bluf en branie: terug naar Kimi’s eerste Sauber-test