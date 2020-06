Newey en Jordan zijn buren in Kaapstad en kwamen elkaar tijdens de lockdown in Zuid-Afrika regelmatig tegen, vertelt Jordan in een videochat met F1-journalist Peter Windsor. En tijdens hun gezamenlijke fietstochtjes liet Newey weten hoog op te geven van de RB16. “Hij is gebrand.”

Newey staat niet bekend als iemand die de aandacht opzoekt, de tovenaar van Red Bull is gesteld op zijn privacy en laat de pr over aan Helmut Marko en Christian Horner. De vraag is, net als de afgelopen zes á zeven jaar, heeft Newey iets bedacht waarmee Red Bull de stijd met Mercedes kan aangaan?

“Hij is gebrand en erg enthousiast over de auto”, vertelt Jordan in de video. “Als de auto net zo potent is als Adrian op de fiets, dan belooft dat wat. Het is moeilijk voor te stellen als je hem in de paddock ziet lopen maar Newey is razendsnel op de fiets. Zeker de klim van Chapmans Peak in Kaapstad, hij is ontzettend fit.”

De signalen na de wintertest in Barcelona waren goed, de zes dagen op het Circuit de Catalunya verliepen gesmeerd voor de formatie uit Milton Key en ook Newey lijkt vol vertrouwen. “Hij heeft hard gestudeerd op de auto en verwacht dat de Honda-motor heel goed zal presteren. Ook is hij is zeer te spreken over de mentaliteit van Max Verstappen, hij vormt een zeer sterk team met Alex Albon. Zij zullen er staan, misschien niet meteen vanaf het begin maar Adrian gelooft dat ze heel sterk zullen zijn.”

En voordat alle fans van Red Bull en Verstappenongerust worden over die laatste quote, dat zei Newey voordat de huidige kalender van acht races bekend werd gemaakt. “Hij was heel teleurgesteld na de toestand met de afgelaste race in Melbourne. Hij baalde echt enorm dat hij daar naartoe was gereisd, klaar om te knallen. Nu is Oostenrijk de start van het seizoen,”

Het feit dat Red Bull daar de afgelopen twee jaar heeft gewonnen, zegt volgens Jordan niet zoveel. “Silverstone is ze ook vaak gezind geweest maar uiteindelijk is Lewis Hamilton daar altijd dominant geweest. Het wordt interessant met een dubbele races in Oostenrijk en Engeland plus Hongarije, de eerste vijf zullen ons veel vertellen. Maar ik zie geen grote veranderingen in vergelijking met vorig jaar, Mercedes zal nog steeds dominant zijn. Ik zou niet weten waarom Hamilton niet opnieuw kampioen zal worden.”

Jordan laat ook nog even zijn licht schijnen op de situatie bij Ferrari en het aanstaande vertrek van Vettel. Het kan volgens de voormalig teambaas moeilijk worden om de chemie goed te houden. “Het is altijd lastig als je vedette niet 100 procent gecommitteerd is aan het team. Vettel zal zeggen dat hij 100 procent toegewijd is, hij zal willen dat hij 100 procent toegewijd is en het team zal wellicht ook alles willen geven voor hem. Maar als er van die 100 procent twee missen, veroorzaakt dat vaak chaos. Dat kan alles verstoren.”

