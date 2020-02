Red Bull-ontwerper Adrian Newey focust al op 2021-auto

Adrian Newey, Red Bulls hoofdontwerper, verlegt een week na de onthulling van de RB16 zijn focus al naar de auto voor 2021. Volgens teambaas Christian Horner is dat nodig om een ​​voorsprong te nemen op de concurrentie voor de regelrevolutie van volgend jaar. “We hebben een bepaalde hoeveelheid middelen en het gaat erom hoe je die verdeelt.”

Met de regelrevolutie van 2021 in het verschiet benadert Red Bull de ontwikkeling van de huidige en toekomstige auto dit jaar anders dan voordien. Adrian Newey, hoofdontwerper van Red Bull, richt zijn inspanningen al op de RB17, de Red Bull voor 2021. Christian Horner voorspelt dit jaar een grotere overgangsperiode, te beginnen na het eerste derde van dit seizoen.

De 2020-auto is slechts een evolutie ten opzichte van zijn voorganger vanwege stabiele reglementen dit seizoen. Daarom vindt Horner dat Red Bull een vroege kans moet grijpen om ​​voorsprong te nemen op de concurrentie voor de regelrevolutie van volgend jaar. Om die reden focust Newey nu al op de uitdager voor 2021. “Natuurlijk is het een afweging dit jaar. We pushen zo hard als we kunnen met de RB16, maar de RB17 is een heel andere auto door de nieuwe voorschriften”, legt Horner uit aan Crash.



“Veel van Adrians (Newey, red.) focus ligt al op RB17. We hebben een bepaalde hoeveelheid middelen en het gaat erom hoe je die verdeelt.” Volgens Horner zal de focus na een derde van dit seizoen naar volgend jaar verschuiven. “We hebben momenteel voldoende aandacht voor beide campagnes, maar na het eerste derde van het jaar zal er natuurlijk een overgang plaatsvinden.”



