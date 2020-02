Honda en Red Bull in gesprek over toekomst: ‘Ontwikkelingen auto-industrie spelen mee’

Honda is al in gesprek met Red Bull over een contract om samen door te gaan als de huidige deal eind 2021 afloopt. Het grootste struikelblok lijken de ontwikkelingen in de reguliere auto-industrie te zijn.

Dat geeft Honda-topman Masashi Yamamoto aan in gesprek met Motorsport.com. “Wij zijn met Red Bull in gesprek om ook na 2021 door te gaan”, bevestigt de Japanner. Maar dan die kanttekening: “We moeten wel rekening houden met bredere ontwikkelingen in de auto-industrie.”

Yamamoto doelt daarmee op de peperdure elektrificatie daarvan, gezien de enorme ontwikkelingskosten van elektrische auto’s en bijbehorende technologie. En natuurlijk de shift naar elektrisch rijden onder consumenten. Yamamoto: “Door de elektrificatie moeten veel bedrijven nu enorm investeren.” En dat terwijl de automarkt wereldwijd onder druk staat.

Voor het Formule 1-programma betekent dit dat Honda moet kijken hoe dit ‘efficiënt’ te runnen. Oftewel: zonder dat de kosten toenemen, en liever zelfs goedkoper dan momenteel het geval is.

De Japanse fabrikant heeft eerder ook al aangegeven dat de kosten doorslaggevend zijn voor haar Formule 1-toekomst, met Honda dat haar aanvankelijk eind 2020 aflopende deal met Red Bull onlangs verlengde tot en met eind 2021.

De Formule 1 wil na 2021, in navolging van de grote regelrevolutie dat seizoen, ook de motorontwikkeling deels bevriezen. Dit om kosten te besparen, terwijl het tevens tot nivellering van performance moet leiden. Honda is hier een uitgesproken voorstander van.

Honda draait er tegelijkertijd niet omheen de ontwikkeling van de Formule E met een schuin oog in de gaten te houden. Deelname aan de elektrische raceklasse is vooralsnog echter geen topic voor Honda: “Onze focus ligt momenteel volledig op de Formule 1”, aldus de motorleverancier van Red Bull.