Binotto: ‘Moeten Ferrari’s technische reorganisatie de tijd geven’

Teambaas Mattia Binotto benadrukt dat het tijd kost voor Ferrari’s technische reorganisatie van eerder dit jaar vruchten afwerpt. Verder sluit hij uit dat er op korte termijn aanwinsten van naam naar Maranello komen.

“We hebben onze technische afdeling in juli gereorganiseerd; dat is niet lang geleden”, haalt Binotto aan. Ferrari richtte toen de afdeling performance development op, waarvan Enrico Cardile aan het hoofd staat. Daarnaast haalde het oudgediende Rory Byrne weer van stal, om Ferrari’s ontwerpafdeling bij te staan. Hij maakte eerder deel uit van het dream team met Michael Schumacher.

Binotto geeft aan dat hij happy is met hoe de organisatie nu in elkaar steekt, maar: “Het kost tijd voor je de resultaten van zo’n reorganisatie ziet”, vraagt hij openlijk om geduld. Binotto had zelf overigens tot begin augustus een dubbelfunctie als teambaas én technisch directeur, maar heeft die laatste rol neergelegd.

De taken die normaal op het bordje van de technisch directeur liggen, worden nu door de verschillende afdelingshoofden op zich genomen. Naast Cardile zijn dat sportief directeur Laurent Mekies, hoofd van de motorafdeling Enrico Gualtieri en Simone Resta, die leiding geeft aan de chassisafdeling.

Desgevraagd sluit Binotto verder uit dat er binnenkort versterkingen van naam naar Maranello komen. Het gerucht dat de bij Mercedes vertrekkende motorspecialist Andy Cowell de overstap maakt, is volgens hem ook niet waar. “Voor zover ik weet, werkt hij nog voor Mercedes.”

“Er lopen een aantal mensen in de Formule 1 rond die een goede naam hebben, maar het is niet zo dat er binnenkort zo iemand naar Ferrari komt”, stelt Binotto. De Ferrari-teambaas erkent echter wel dat de Scuderia goed in de gaten houdt of het zich kan versterken. “Je mag in de Formule 1 niet zelfvoldaan zijn. Als we mensen kunnen strikken die iets kunnen bijdragen, zullen we dat doen.”