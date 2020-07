Ferrari herstructureert organisatie technische afdeling

Ferrari herstructureert de organisatie van de technische afdeling van het team. Het team zou daardoor efficiënter moeten werken en legt daarnaast de nadruk op de prestatieontwikkeling met de oprichting van de Performance Development-afdeling.

Na de tegenvallende resultaten van dit seizoen bij Ferrari, dat slechts vijfde staat in het constructeurskampioenschap, besluit de Italiaanse renstal om de technische afdeling op de schop te doen. Het team hoopt daarmee efficiënter te kunnen werken en de nadruk te kunnen leggen op de prestatieontwikkeling. Dit hebben ze bereikt door de structuur aan te passen en ‘eenvoudiger’ te maken zodat de hoofden van alle afdelingen de nodige bevoegdheden heeft om hun doelen te bereiken, laat het team in een verklaring weten.

Hierop heeft Ferrari ook een nieuwe afdeling in het leven geroepen: Performance Development. Enrico Cardile zal deze nieuwe afdeling leiden. Voor de rest zijn er geen wisselingen, waardoor Enrico Gualtieri aan het hoofd staat van de krachtbron-afdeling, Laurent Mekies aanblijft als sportief directeur en Simone Resta het chassisafdeling blijft leiden.

“Zoals we de afgelopen tijd gehint hebben, veranderen we de technische kant van de organisatie om de ontwikkeling van het design en de prestaties te versnellen”, vertelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. “Er was een koerswijziging nodig om duidelijke verantwoordelijkheden en werkprocessen te definiëren, terwijl het vertrouwen van het bedrijf in haar technische talentenpool opnieuw wordt bevestigd”, aldus Binotto.

Op de nieuwe afdeling, onder leiding van Cardile dus, zullen ook Rory Byrne, hoofdontwerper van Ferrari in de succesvolle jaren van Michael Schumacher bij het team, en David Sanchez aanwezig zijn en hun steentje bijdragen. “Ik geloof dat ons personeel van het hoogste niveau is en dat we op dat gebied niet jaloers hoeven te zijn op onze concurrenten, maar we moesten een beslissende verandering doorvoeren en de lat hoger leggen wat betreft de verantwoordelijkheden van de afdelingshoofden”, laat Binotto weten.