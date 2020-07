Di Montezemolo bekritiseert Ferrari: ‘Zo is geen enkel ander team georganiseerd’

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo heeft kritiek geuit op de organisatie van Ferrari. “Zo is geen enkel ander team georganiseerd”, stelt de Italiaan, die waarschuwt dat het team snel ‘moedige’ besluiten moet nemen.

Het loopt nog niet lekker bij Ferrari dit seizoen, dat in de tweede seizoenshelft nog goed presteerde en meerdere zeges en polepositions pakte. Nu staat de Italiaanse renstal vijfde in het constructeurskampioenschap, achter teams als McLaren en Racing Point. In Hongarije werd de achterstand op Mercedes pijnlijk duidelijk: zowel Leclerc als Vettel werd op een ronde achterstand gezet. Volgens voormalig Ferrari-president is het grote probleem van de renstal de organisatie.

“Mattia Binotto staat er alleen voor, er rusten veel verantwoordelijkheden op zijn schouders”, zegt Di Montezemolo bij het Italiaanse radiostation RAI. “Zo is geen enkel ander team georganiseerd.” Di Montezemolo omschrijft Binotto als een ‘jonge nieuwkomer’ op het gebied van technisch management, maar hij is daarnaast ook verantwoordelijk voor andere taken binnen het management. Dat was in Di Montezemolo’s tijd wel anders: “Ik had een team opgebouwd met het beste van het beste”, stelt de Italiaan.

Volgens Di Montezemolo moet Ferrari dan ook snel ‘moedige’ besluiten nemen. “Als de auto niet snel verbeterd wordt, dan wordt het volgend jaar nog erger”, waarschuwt hij.