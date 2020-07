Ferrari-teambaas Binotto: ‘Van mensen ontslaan, wordt je auto niet sneller’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zoekt naar antwoorden voor de vragen waar Ferrari mee zit na een teleurstellende seizoensstart. Hij kijkt daarbij ook naar ‘de organisatie’ en manier van werken in Maranello, maar: “Van mensen ontslaan, wordt je auto niet sneller.”

“We moeten de hele auto doorlichten”, wordt Binotto geciteerd door Formula1.com, met Ferrari’s SF1000 die simpelweg niet snel genoeg is. Ferrari’s teambaas kijkt echter verder dan dat: “want het is misschien ook wel nodig om de organisatie door te lichten, om onze manier van werken te verbeteren.”

Lees ook: Binotto over teleurstellende seizoensstart: ‘Het is nog erger dan verwacht’

“Als team moeten we namelijk zien te achterhalen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen”, benadrukt Binotto. Wat hij daarbij echter net zo goed benadrukt, is dat dit niet betekent dat het binnenkort bijltjesdag is in Maranello. “Ik heb volledig vertrouwen in de mensen die hier werken.”

Volgens Binotto wordt dat vertrouwen binnen heel Ferrari – dus ook de managementlagen boven hem – gedeeld. “Het is een proces om een nieuwe succesperiode te beginnen. Het zal even duren voor het zover is, maar het hele bedrijf begrijpt dat en deelt deze visie.”

Om die reden, vervolgt Binotto: “kan ik een aantal verhalen die de ronde doen ook alleen maar als grappig afdoen: van mensen ontslaan, wordt je auto niet sneller.” Geruststellende woorden van Binotto aan zijn manschappen. Zolang het management het vertrouwen in hem behoudt, uiteraard.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Max de superbrokkenpiloot’ en ‘Ferrari’s foutencrisis’