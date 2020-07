Rondje buitenlandse media: ‘Max, de superbrokkenpiloot’ en ‘Ferrari’s foutencrisis’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse bulletins. Na de Grote Prijs van Hongarije uiten de internationale sportkaternen zich met een mix van verbazing en verwondering over de race van Max Verstappen, wordt Ferrari weer eens gefileerd en komt Lewis Hamilton louter lof toe.

‘Max, de superbrokkenpiloot’, kopt de Duitse tabloid Bild, na de wonderlijke zondagmiddag van Verstappen. “Erst war’s fast vorbei, dann gab’s Platz zwei…” weet het boulevardblad in het Duits lekker te laten rijmen hoe het ‘eerst zo goed als voorbij was, maar daarna volgde plaats twee’. Bild hangt ook nog wel een prijskaartje aan Verstappens crash in de installatieronde: 50.000 euro.

Het Franse L’Équipe noemt Verstappen ‘de koning van het alles door elkaar gooien’ (vrij vertaald naar een populair Frans kegelspelletje dat wel op kermissen gespeeld wordt). “Waar zou de Formule 1 zijn zonder Max Verstappen?”, vraagt de sportkrant zich terecht af, met de Nederlander die toch weer de smaakmaker van de show was in Hongarije.

Racewinnaar Hamilton krijgt natuurlijk ook alle credits, met de Daily Mail die zich hardop afvraagt: ‘Wie kan Hamilton stoppen? Hij ligt op koers voor zijn zevende titel’. Aandacht genoeg is er ook voor Hamilton die Formule 1-bazen oproept ‘een betere job te doen’ in de strijd tegen racisme, met de Britse krant die aanhaalt dat het anti-racismemoment van zondag wel ‘heel gehaast was’.

“Lewis Hamilton zegt dat de Formule 1 racisme niet serieus neemt”, gaat The Guardian daarop door. ‘Hamilton deelde scherpe kritiek uit aan de topmannen van de sport’, schrijft die krant. The Sun doet er in typische stijl een schepje bovenop: ‘You B-Lew it‘. “Lewis Hamilton geeft Formule 1-coureurs er van langs nu het maar blijft doorsukkelen met het statement tegen racisme.”

In de Italiaanse pers gaat het ook wel even over ‘keizer Hamilton’, maar bovenal krijgt Ferrari – ‘technisch inferieur aan Mercedes, Red Bull en Racing Point’ – weer onderuit de zak. “Wat een worsteling”, schrijft La Gazzetta dello Sport. Dat de Scuderia Charles Leclerc (uiteindelijk elfde) op zachte banden zetten, wordt niet bepaald als meesterzet gezien. “Het maakte zijn race een lijdensweg.”

Het sportkatern van de Corriere della Sera rept over een ouderwetse crisis bij Ferrari: ‘Er worden fouten gemaakt, zijn paarden ontsnapt (paardekrachten, red.) en het herstel gaat wel even duren’. “De eerste drie races van het jaar hebben alle problemen blootgelegd van de auto die vanaf het begin al niet best was. De ontwikkelingen zijn niet genoeg en de overmacht van Mercedes is overweldigend.”

Leclerc, ‘de uitverkorene om een nieuw tijdperk in te luiden’, krijgt een tik op de vingers voor zijn ‘verrassende fouten’. Het team zelf wordt hard afgerekend op de terugval sinds Austin 2019, toen de motorregels werden aangescherpt, al komt teambaas Mattia Binotto er vrij genadig vanaf. “Hij verdient lof voor zijn eerlijkheid sinds het begin. Al dacht niemand dat het zo’n zwaar jaar zou worden…”

En dat blijft het nog wel even, vreest de Italiaanse publicatie. “Dit is geen kwestie van weken”, citeert het Binotto. “We bevinden ons op een lange weg en die vereist geduld.” Hoeveel geduld? Dat is ook volgens de Corriere della Sera afwachten en aankijken, al maken de technische regels en restricties het moeilijk: “Het gevoel bestaat dat het pas in 2022 beter wordt, met de komst van de nieuwe auto’s.”