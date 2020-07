Ferrari-coureurs gefrustreerd: ‘Ben jij wel verrast dat Mercedes ons op een ronde zet?’

Na een moeilijke seizoenstart in Oostenrijk heeft Sebastian Vettel in Hongarije met een zesde plaats enigszins gereageerd. Volgens de Duitser was een vijfde of zesde plaats het hoogst haalbare met de Ferrari. Charles Leclerc (P11) klaagde na de race over problemen met de auto. “We zitten qua snelheid dicht bij Racing Point, maar voorlopig moeten we hard werken met wat we hebben.”



Sebastian Vettel verliet Oostenrijk met één punt op de teller, dankzij zijn zesde plaats in de GP van Hongarije komen daar acht punten bij. Volgens Vettel viel er met de SF1000 niet veel meer te rapen op de Hungaroring. “Het is een beetje terug naar normaal hier. De eerste race in Oostenrijk was een uitschieter en Oostenrijk 2 is niet gebeurd. Plaats 5 of 6 was vandaag het hoogst haalbare.”

Lees ook: Stroll ‘heel happy’ met vierde plek: ‘Waren het hele weekend snel’

Vettel wordt gevraagd of hij verbaasd was toen hij door beide Mercedessen op een ronde werd gezet. Gefrustreerd kaatst Vettel de vraag terug naar de interviewer: “Jij wel dan?”

Ook Charles Leclerc sluit de eerste triple header van het seizoen teleurgesteld af. Volgens de Monegask, die als elfde over de meet komt, werkte de auto op zondag minder goed dan tijdens de kwalificatie en trainingssessies. “Ik denk dat er iets mis was tijdens de race, de auto was niet dezelfde als op zaterdag en zelfs vrijdag. We zullen de data moeten analyseren”, vertelt Leclerc.

Net als Vettel krijgt hij de vraag hoe hij zich voelde wanneer hij Hamilton en Bottas hem aan het einde van de race op een ronde zetten. “Ik probeer mezelf en de mensen rondom me altijd te motiveren”, ontwijkt Leclerc de vraag. “We zitten dicht bij Racing Point, maar voorlopig moeten we hard werken met wat we hebben”, besluit de Monegask.

Lees ook: Verstappen: ‘Dacht dat ik start niet zou halen, dus P2 is als een zege’