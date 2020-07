Stroll ‘heel happy’ met vierde plek: ‘Waren het hele weekend snel’

Lance Stroll scoorde in Hongarije met een vierde plek zijn beste resultaat sinds de Grote Prijs van Duitsland van vorig jaar. “Het team deed het geweldig en dit is een fantastisch resultaat voor ze.”

Dat team is natuurlijk Racing Point, het team dat zijn vader Lawrence Stroll met een consortium heeft overgenomen. Als zoon van de baas wordt door de buitenwereld altijd met argusogen naar Stroll gekeken, zeker nu zijn hoger aangeschreven teamgenoot Sergio Pérez volgend jaar misschien het veld moet ruimen om plek te maken voor Sebastian Vettel.

Stroll versloeg Pérez in Hongarije echter zowel in de kwalificatie (derde om vierde) als in de race (vierde om zevende). Een goed optreden dat imagotechnisch op een goed moment komt. En gewoon iets om, zoals hij de BBC vertelt, ‘heel happy’ mee te zijn. “Het was een super race. We begonnen op intermediates en kwamen daarop goed weg. Een opluchting, want in de regen is starten altijd lastig.”

Lees ook: Wolff: ‘Racing Point het bewijs dat teams met klein budget competitief kunnen zijn’

Racing Point liet Stroll wat langer op deze banden doorrijden (“want we dachten dat er meer regen zou komen”) en reed ook na zijn wissel naar slicks nog lang als derde rond. Toen kwam Valtteri Bottas echter langs. “Hij had gewoon meer tempo.” Stroll werd dus nog wel vierde. “We hadden het hele weekend een goed totaalpakket en goede pace en dit zijn waardevolle punten voor het team.”

Lees ook: Verstappen: ‘Racing Point zal Mercedes nooit uitdagen voor het kampioenschap’