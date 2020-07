Teambaas Racing Point: ‘Natuurlijk nooit onze intentie om een contract te verbreken’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer werd tijdens de persconferentie op vrijdag het vuur aan de schenen gelegd over de geruchten rondom de mogelijke komst van Sebastian Vettel en het vertrek van Sergio Pérez. Volgens Szafnauer heeft het team niet de intentie om een contract te verbreken, maar: “De toekomst is moeilijk te voorspellen.”

De geruchten over een mogelijke overstap van Vettel naar Aston Martin (zoals Racing Point in 2021 zal heten) zijn de afgelopen dagen als een vuur verspreid. Vettel zou volgens Duitse bronnen al een contract aangeboden hebben gekregen van Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll, terwijl de manager van Sergio Pérez volgens Mexicaanse media al in gesprek is met andere teams voor een zitje voor de Mexicaan voor 2021.

Op de vraag of de huidige contracten van Stroll en Pérez betekenen dat ze volgend jaar ook voor Racing Point rijden, antwoordt Szafnauer: “De toekomst is moeilijk te voorspellen. Ze moeten gewoon goed blijven racen en hun werk goed doen. Verder? Tsja, watch this space“, zegt hij over mogelijke aankondigingen of bevestigingen. “Het is natuurlijk nooit onze intentie contracten te verbreken”, benadrukt hij. Ook maakt Szafnauer duidelijk dat er geen sprake is van een deadline. “We zijn dit seizoen pas net begonnen. Dit is pas race drie”, aldus de Racing Point-teambaas.

‘Vettel weet hoe je wint’

Wie er ruimte zou moeten maken voor Vettel bij de komst van de viervoudig wereldkampioen, wil Szafnauer niet weggeven. “Ze staan allebei onder contract en we zijn blij met het werk dat ze leveren. Het heeft niets voor niets silly season. Het is bizar dat het al begonnen is na twee races, eigenlijk, maar we zitten later in het jaar natuurlijk… Maar we zijn blij met onze jongens”, erkent Szafnauer.

Szafnauer kan Pérez nog wel een lichte geruststelling aanbieden, ondanks de onzekerheden voor de Mexicaan. “Hij staat zoals gezegd onder contract en hij heeft twee geweldige races gereden dit jaar. Checo moet zich gewoon op z’n werk concentreren, goed kwalificeren en goed racen”, aldus Szafnauer.

Over de hoofdpersoon van de geruchten zelf is Szafnauer lovend. “Vettel weet hoe je wint en hij is heel competitief”, vertelt Szafnauer. “Ik ken hem goed. Hij is een aardige vent en hij kan heel snel zijn. Hij is viervoudig kampioen, hé”, sluit hij af.