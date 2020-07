Vettel over geruchten: ‘Het zijn momenteel slechts gesprekken’

Sebastian Vettel beweert dat de gesprekken die hij momenteel heeft met andere teams ook slechts gesprekken zijn. Volgens de viervoudig wereldkampioen, die eind dit seizoen Ferrari moet verlaten, zijn er nog geen concrete gesprekken gevoerd.

Over Vettel was er logischerwijs genoeg te doen tijdens de persconferentie in Hongarije vanwege de geruchten over een overstap naar Racing Point. Hij zou volgens Bild al een contract hebben getekend, terwijl ESPN Mexico de geruchten alleen maar aanwakkerde met het bericht dat de manager van Sergio Pérez al met andere teams in gesprek is voor een zitje voor de Mexicaan in 2021. Vettel wilde echter weinig weggeven van mogelijke contractonderhandelingen.

“Op dit moment zijn het slechts gesprekken, ik heb ook gesprekken gehad met Renault”, zegt Vettel. “Op een gegeven moment wordt het wat concreter, maar op dit moment zijn het slechts wat gesprekken”, aldus de Duitser.

Vettel beweert dat hij niet teleurgesteld was dat de deur bij Red Bull dichtgegooid werd. “Ze hebben al twee coureurs”, aldus de Duitser, die al zijn opties open houdt. “Er zijn een aantal stoeltjes. Ik weet niet genoeg over de contracten van de andere coureurs. Ik moet zelf een besluit nemen”, concludeert Vettel.

