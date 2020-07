Ralf Schumacher: ‘Niet Pérez, maar juist Stroll moet Racing Point verlaten’

Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher vindt dat niet Sergio Pérez maar juist Lance Stroll bij Racing Point moet vertrekken, als Sebastian Vettel naar het team vertrekt in 2021. Volgens Schumacher zou het team vanuit financieel oogpunt juist Pérez moeten behouden.

De geruchten dat Vettel in 2021 zal rijden voor het Aston Martin-fabrieksteam (het huidige Racing Point) sterken de laatste tijd aan. Zo meldde het Duitse Bild al dat de deal al rond zou zijn en het Mexicaanse ESPN Mexico versterkte de geruchten door te melden dat de manager van Pérez al aan het zoeken is naar andere stoeltjes voor de Mexicaan voor 2021.

Omdat de vader van Lance Stroll, Lawrence Stroll, teameigenaar is van Racing Point zou Sergio Pérez moeten vertrekken, maar het team zou er vanuit financieel oogpunt juist voor kunnen kiezen om Stroll uit het team te zetten. Volgens oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher is dat een goede mogelijkheid. “Als je het puur over de prestaties hebt, dan zou je Lance Stroll moeten opofferen”, vertelt Schumacher tegen Sky Sport. “Men moet niet vergeten dat Pérez veel geld met zich meebrengt. Hij heeft een hele goede sponsor aan zijn zijde. Vanuit dat oogpunt vind ik het een lastige beslissing”, aldus de Duitser.

“Het is niet zo dat alleen Lawrence Stroll heeft geïnvesteerd in Aston Martin, er zijn ook partners bij betrokken”, benadrukt Schumacher. “En het zal onmogelijk zijn om hem daar maar altijd te laten zitten als hij te slecht is.” Volgens Schumacher moet Stroll dit jaar dan ook presteren. “Hij heeft nu, net als zijn teamgenoot, de kans om te profiteren van de prestaties van de auto en er het beste van te maken. Ze hebben het pakket, dus als hij het nu niet haalt, zal hij het nooit redden”, concludeert hij.