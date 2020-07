‘Manager van Pérez in gesprek met meerdere teams voor 2021’

De manager van Sergio Pérez is in gesprek met meerdere teams over een deal voor de Mexicaan voor 2021, zo meldt ESPN Mexico. Volgens bronnen zou Pérez al op de hoogte zijn van een deal tussen Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll en Sebastian Vettel en dus probeert zijn manager een stoeltje te zoeken voor 2021.

Vettel vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Ferrari nadat het team besloot om zijn contract niet te verlengen. Sindsdien is de viervoudig wereldkampioen met meerdere teams in verband gebracht, zoals McLaren, Renault en Red Bull, maar één-voor-één vielen de deuren dicht. Het Britse Autosport meldde dat Racing Point-teameigenaar Lawrence Stroll Vettel een contract had voorgelegd, terwijl het Duitse Bild meldde dat de deal met Vettel en Racing Point al rond zou zijn.

Lees ook: Gerucht: Vettel in gesprek met Racing Point/Aston Martin: ‘Deal is zelfs al rond’

Mocht het zover komen, dan zou Sergio Pérez hoogstwaarschijnlijk moeten vertrekken bij het team. Dit zal Racing Point echter flink wat geld gaan kosten, omdat de Mexicaan in 2019 nog een driejarig contract tekende bij het team. Volgens ESPN Mexico zou de manager van Pérez, Julian Jacobi, al aan het zoeken zijn naar andere stoeltjes voor Pérez, die op de hoogte zou zijn van een deal tussen teameigenaar Lawrence Stroll en Sebastian Vettel.

Alfa Romeo en Haas

Het zou volgens ESPN Mexico gaan om gesprekken met Alfa Romeo en Haas, wat voor nu de enige haalbare opties lijken voor Pérez. Bij Alfa Romeo lopen de contracten van Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen aan het einde van dit jaar af. Datzelfde geldt ook voor Romain Grosjean en Kevin Magnussen bij Haas.

Lees ook: Update: FIA gaat brake ducts Racing Point en 2019-Mercedes vergelijken na klacht Renault

Volgens geruchten zal op 2 augustus, wanneer de Formule 1 in Silverstone is voor de Grand Prix van Engeland, de deal tussen Racing Point en Vettel aangekondigd worden.