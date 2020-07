Carlos Sainz: ‘Racing Point behoort niet meer tot het middenveld’

Hoewel McLaren na het Oostenrijkse dubbelnummer tweede staat in het constructeurskampioenschap, is Racing Point volgens Carlos Sainz het te kloppen team in het middenveld. De Spanjaard gaat zelfs verder en stelt dat de roze renstal niet meer tot middenveld behoort, maar bij de topteams aanklopt. “Racing Point wordt een harde noot om te kraken.”

Na twee sterke races staan er 39 punten op de teller van McLaren, Racing Point verzamelde voorlopig 22 punten. Ondanks de stand is Carlos Sainz ervan overtuigd dat Racing Point een snellere auto heeft dan het team uit Woking. “We zullen onze voorsprong in het klassement moeten uitbouwen, want zij hebben op dit moment de snelste auto van het middenveld. Ik zou zelfs verder willen gaan en zeggen dat zij niet eens meer tot het middenveld behoren”, vertelt Sainz aan Motorsport-Total.

“Met het tempo dat ze kunnen rijden, kunnen ze ons echt pijn doen”, gaat de Spanjaard verder. “We moeten geconcentreerd blijven en onze eigen races blijven rijden en dan zien we wel waar we aan het einde van het seizoen staan. Maar Racing Point wordt een harde noot om te kraken”, voorspelt Sainz.

Ook teamgenoot Lando Norris is onder de indruk van de ‘roze Mercedes’. “Ze waren bijna even snel als Mercedes, en ook bijna net zo snel als Red Bull. Wat ze laten zien is voor ons niet haalbaar.” Norris hoopt daarom te kunnen profiteren van het momentum dat McLaren aan het begin van het seizoen heeft. “Het is daarom net des te belangrijker dat we punten scoren, want in de volgende races zullen ze sterker zijn dan wij.”

