Paddockposts: Mercedes verslaat Williams, Zak Brown bedenkt bijnaam voor Norris

Het tweede raceweekend in Spielberg kende een heel ander verloop dan het openingsweekend. VT3 werd afgelast, we kregen een uitgestelde en kletsnatte kwalificatie en de race was deze keer iets minder incidentrijk. Toch gebeurde er meer dan genoeg om op te reageren via sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

“Ik blijf lekker binnen”, denkt George Russell in aanloop naar de door regen afgelaste VT3.

Ook Valtteri Bottas’ blik zegt genoeg. Zijn teamgenoot bleek de weersomstandigheden tijdens de kwalificatie beter de baas te kunnen.

Charles Leclerc bracht VT3 door in zijn garage. “Ik wed dat hij op Twitter zit”, voorspelt een van zijn fans op datzelfde sociale kanaal. “Natuurlijk”, reageert de Monegask.

Lando Norris is een fervent streamer en gunt zijn abonnees soms ook tijdens een raceweekend een inkijk in zijn leven. De Britse jongeling wandelde al streamend een briefing met zijn engineers binnen, al had hij dat gelukkig op tijd door. “Sorry chat, ik moet ervandoor, bye!”

Wat de social media-beheerders doen als een trainingssessie wordt afgelast? Vier op een rij spelen tegen elkaar. Het is dan wel een eerlijkere strijd dan op de baan, maar ook hier verslaat Mercedes Williams.

Toto Wolff of een kwaadaardige Kermit de kikker?

Voor de social media-beheerder van Racing Point werd de slotfase van de race even te spannend.

Voor de social media-beheerder van Racing Point werd de slotfase van de race even te spannend.

Is it over yet?! pic.twitter.com/mU72hUYXYT — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 12, 2020

Sergio Perez leek enkele ronden voor het einde nog kans te maken op de vierde plaats, maar na een touché met Albon verloor de Mexicaan veel snelheid en schoot Norris hem in de laatste bocht voorbij. Zijn reactie bij het zien van de schade aan zijn RP20 vat zijn gevoel samen.

Zak Brown had na race 2 een bijnaam klaar voor Lando Norris, die voor de tweede week op rij een hoofdrol opeiste tijdens de slotronde van de race.