Ricciardo hekelt ‘idioten’ op F1’s social media-afdeling: ‘Focus ligt te veel op crashes’

Daniel Ricciardo vindt dat de social media-afdeling van de Formule 1 en het productieteam van de Netflix Formule 1-show Drive to Survive de nadruk te veel op crashes leggen en drama dat er niet is. “In de Formule 1’s top tien van 2020 zaten geloof ik acht crashes.”

Dat zegt Ricciardo in interview met het magazine Square Mile, verwijzend naar een video op het officiële Formule 1-YouTubekanaal met de ‘10 meest dramatische momenten van 2020′. Voor de goede orde: het gaat in ‘slechts’ zes van de tien gevallen om een crash of botsing, al staan Romain Grosjeans horrorcrash in Bahrein en de megaklapper in Mugello op één en twee.

Toen Ricciardo dat filmpje zag, zegt hij echter: “Dacht ik echt: ‘jullie gasten zijn f**king idioten’. Misschien dat een kind van twaalf dat tof vindt om te zien – en dat is oké, want iemand van twaalf weet niet beter – maar wij zijn geen kinderen”, redeneert Ricciardo, die vindt dat de Formule 1 daar dus boven moet staan en het ‘beter moet doen’.

Dat Ricciardo zich uitspreekt tegen de verheerlijking van crashes is niet voor het eerst. Hij haalde vorig jaar ook al uit naar de tv-regie toen Grosjeans vreselijke ongeluk in Bahrein constant werd herhaald toen eenmaal duidelijk was dat de Fransman grotendeels oké was en de race stil lag. “We zagen die beelden continu, op elk scherm waar we naar keken. Een auto in tweeën, een vuurbal. Het kwam op mij over als entertainment, ik vond het echt walgelijk”, oordeelde hij destijds.

(Tekst loopt door onder de foto)

Lees ook: Daniel Ricciardo walgt van tv-regie na zwaar ongeluk Grosjean

Wellicht enigszins in contrast hiermee, werkt Ricciardo ogenschijnlijk wel elk jaar vrolijk mee aan een nieuwe seizoen van Netflix’ ook behoorlijk gedramatiseerde Drive to Survive-serie. Ricciardo draait er echter niet omheen dat hij, sprekende over het tweede seizoen, bepaalde afleveringen of stukjes ook ‘wat geforceerd’ vond.

“Zo probeerden ze bijvoorbeeld een soort rivaliteit tussen Carlos Sainz en mijzelf te creëren, terwijl die er niet echt was.” Volgens Ricciardo stuurde de Netflix-crew daar wel op aan. “Terwijl er wel andere gasten zijn die ik echt niet mag”, grapt hij. “Ik bedoel, het enige met Sainz is dat hij zich kleedt als iemand die zestig is, maar verder is hij oké”, grapt hij verder. Op serieuzere toon, waarschuwt Ricciardo echter dat het niet te ver moet gaan met het zoeken naar drama, omdat het anders ‘reality tv’ wordt.

Lees ook: Grosjean toont begrip voor regie én kritiek op regie: ‘Dit waren uitzonderlijke beelden’