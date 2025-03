Het nieuwste seizoen van Drive to Survive gaat binnenkort in première op Netflix. De serie behandelt het Formule 1-seizoen van 2024. Uiteraard komt ook de controverse rondom Red Bull-teambaas Christian Horner aan bod. De Brit kwam vorig jaar in opspraak na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Een preview van de nieuwe serie belicht Horners reactie nadat compromitterende WhatsApp-berichten naar de media waren gelekt.

Voor de camera’s van Drive to Survive doet Christian Horner – die toen nog verdacht werd van grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker – zijn verhaal. “Hoe hoger je komt in deze sport, hoe scherper de messen”, legt hij uit. “Ik zat op de top van mijn carrière en had in geen miljoen jaar gedacht dat ik nog een uitdaging als deze zou krijgen. Het is een cruciale tijd van het jaar en in mijn werk ben ik het gezicht van een organisatie. Je kunt je dan verschuilen voor dergelijke aantijgingen of ze onder ogen zien.”

Slechts tien dagen voor de lancering van de nieuwe Red Bull-bolide, de RB20, kwamen de beschuldigingen naar buiten. Niet veel later kregen verschillende media een anonieme mail met compromitterend WhatsApp-verkeer tussen Christian Horner en de vrouwelijke medewerker in kwestie. Het zouden bewijsstukken zijn uit het onafhankelijke onderzoek dat Red Bull inmiddels was gestart.

Voortdurende rel

De serie toont de onmiddellijke nasleep van de mail. “Aan het einde van de tweede wintertest ontplofte mijn telefoon”, vertelt Horner. “Ik kreeg allerlei berichten over dit en dat, zus en zo. Er waren een heleboel vermeende berichten rondgestuurd.” De teambaas ontkent dat het daadwerkelijke bewijsstukken uit het onderzoek waren – de berichten zouden door de anonieme bron zijn gefabriceerd. “Deze waren duidelijk met voorbedachte rade gemaakt, bedoeld om me zoveel mogelijk af te leiden. Het doel was duidelijk – ik zou Red Bull moeten verlaten.”

LEES OOK: ‘Zaak Christian Horner komt voor de arbeidsrechter’

Uiteindelijk werd Horner nog voor de start van het Formule 1-seizoen vrijgepleit. De medewerkster, die inmiddels op non-actief was gesteld, ging in beroep, maar in augustus werd Horner opnieuw vrijgesproken. Onlangs kreeg het verhaal toch nog een staartje. De Telegraaf meldde dat Horner volgend jaar voor de arbeidsrechter wordt gedaagd. Britse media zouden ondertussen niet meer mogen berichten over de controverse.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.