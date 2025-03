De saga rond Christian Horner is nog niet voorbij. Een ruim jaar geleden kwam naar buiten dat de Red Bull-teambaas werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een Red Bull-medewerkster. Horner werd tot twee keer toe vrijgepleit na interne onderzoeken van Red Bull, maar de medewerkster is nu naar de Britse arbeidsrechter gestapt.

In februari 2024 kwam de zaak aan het licht, toen Red Bull officieel bevestigde een onafhankelijk onderzoek te zijn gestart naar teambaas Christian Horner in verband met grensoverschrijdend gedrag. Nog voor de start van het Formule 1-seizoen werd de Brit, die de aantijgingen altijd heeft ontkend, vrijgepleit. De medewerkster, die inmiddels op non-actief was gesteld, ging in beroep, maar ook in augustus werd Horner wederom vrijgepleit.

De medewerkster dreigde vorig jaar al met een gang naar de arbeidsrechter, maar heeft nu ook daadwerkelijk deze vervolgstappen gezet. Volgens De Telegraaf komt de Horner-zaak in januari 2026 voor de arbeidsrechter, in Engeland ook wel het employment tribunal genoemd, waar geschillen tussen werkgevers en werknemers worden behandeld. Tenzij de twee partijen nog voor januari 2026 een schikking treffen, wordt de zaak door de arbeidsrechter behandeld.

