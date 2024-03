De geschorste Red Bull-medewerkster die Christian Horner begin februari beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, dreigt naar de arbeidsrechtbank te stappen. Het Formule 1-team pleitte Horner vrij van alle aantijgingen, waarna de medewerkster werd geschorst. In maart ging ze in hoger beroep tegen de uitspraak. Als dat niks oplevert, rest haar niks dan naar de arbeidsrechtbank te stappen, aldus Britse media.

LEES OOK: UPDATE: Geschorste Red Bull-medewerkster dient ook bij FIA klacht in tegen Horner

Volgens de Britse krant The Guardian is de arbeidsrechtbank een logische volgende stap voor de Red Bull-medewerkster. De zaak rondom de vermeende beschuldigingen heeft tot nu toe meer vragen dan antwoorden opgeleverd. Er is maar weinig bekend over wat er precies is voorgevallen en waar Christian Horner zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Inzage in het onderzoek van Red Bull – dat door een onafhankelijke expert werd uitgevoerd – bleef uit. Als de medewerkster naar de arbeidsrechtbank stapt, kan daar verandering in komen. Volgens The Guardian kan informatie uit deze zaak dan publiek worden gemaakt.

Begin februari kreeg men voor het eerst lucht van een onderzoek naar Christian Horner. Red Bull bracht zelf naar buiten dat er een onderzoek was opgezet na beschuldigingen aan het adres van de teambaas. Voorafgaand aan de openingsrace in Bahrein werd bekend dat Horner was vrijgesproken van alle aantijgingen. Niet veel later deelde een anonieme bron een bestand met compromitterende Whatsapp-berichten van de 50-jarige Engelsman, die de uitspraak in twijfel trokken. Of deze berichten echt zijn is nog altijd niet duidelijk. Inmiddels is de Red Bull-medewerkster geschorst en is ze in hoger beroep gegaan.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus!