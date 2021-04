De Britten Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris doen dit raceweekend mee aan een social media-blackout in de strijd tegen racisme en belediging op deze kanalen. De Aussie Daniel Ricciardo overweegt ook mee te doen. De Formule 1 heeft als sport ook haar steun uitgesproken voor het social media-boycot.

De sport zelf sluit zich verder, voor zover bekend, echter niet aan bij de blackout. De accounts van Hamilton, Russell, Norris gaan wel spreekwoordelijk op zwart, zij zullen dit raceweekend dus niks posten. Ricciardo waarschijnlijk ook niet.

De coureurs volgen daarmee het voorbeeld van onder meer de Britse Premier League en clubs en spelers, met het initiatief dat ook is ontstaan in Groot-Brittannië. Ook de Britse tennisbond en rugby-competitie doen mee.

“Het is duidelijk dat racisme nog altijd een issue is in deze sport”, zegt zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. “Ik denk ook dat social media-platforms meer moeten doen tegen racisme. Daarom steun ik dit initiatief.”

Norris steunt het social media boycot naar eigen zeggen omdat ‘iedereen op social media met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt’. “Social media-bedrijven moeten meer doen om dat tegen te gaan”, vindt hij.

Russell noemt het boycot op zijn beurt ‘een belangrijke kwestie omdat er te veel racisme, haat, abuse en negativiteit is’ op social media. Ricciardo overweegt ook mee te doen als hij denkt dat dit een positief effect op de actie heeft.

