WeRaceAsOne: Nieuwe F1-campagne tegen racisme en coronavirus

De Formule 1 heeft een nieuwe initiatief gestart tegen ‘de twee grootste problemen in het maatschappelijk bewustzijn van het moment: COVID-19 en ongelijkheid’. De #WeRaceAsOne-campagne dient onder meer om mensen die vooroplopen in de strijd tegen het coronavirus te bedanken, maar ook om racisme te bestrijden.

Om die reden zal het nieuwe #WeRaceAsOne-logo, een regenboog, tijdens het openingsweekend in Oostenrijk (van 3 t/m 5 juli) op de auto’s van alle teams én langs de baan te zien zijn. “We hebben voor een regenboog gekozen omdat internationaal een symbool is geworden om gemeenschappen samen te brengen in de recente crisistijd”, zo licht de sport dat toe.

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk zal verder ‘visueel steun worden betuigd’ aan de strijd tegen racisme. Verder komt de sport nog deze week met een initiatief om diversiteit en gelijkheid te promoten. Hieronder hoort een Formule 1-‘taskforce’ dat naar mensen in de paddock en daarbuiten, waaronder coureurs, zal luisteren om te kijken wat voor actie verder nodig is.

F1 geeft oproep Hamilton gehoor

De Formule 1 volgt zo in het spoor van zesvoudig wereldkampioen en superster Lewis Hamilton, die zelf een initiatief in het leven heeft geroepen om diversiteit in de autosport te bevorderen. De sport geeft zo tevens indirect gehoor aan Hamiltons oproep aan zijn Formule 1-collega’s om meer te doen tegen racisme.

‘Belangrijk moment’

Voor de Formule 1 betekent dit dat de sport, nu er na een pauze van bijna vier maanden weer geracet gaat worden, aan het grotere goed moet worden blijven gedacht. “Onze eerste race in bijna vier maanden tijd is een belangrijk moment voor onze sport, maar het is ook een belangrijk moment om ons te beseffen dat er zaken spelen die een sport of land overstijgen”, zegt CEO Chase Carey.

“Als wereldwijde sport moeten we de diversiteit en sociale zorgen van onze fans vertegenwoordigen, maar ook goed luisteren en begrijpen wat er gedaan moet worden om voor verbetering te zorgen”, aldus Carey. Behalve voor deze zaken zet de Formule 1 zich samen met de FIA ook al jaren in voor verkeersveiligheid en presenteerde het eind vorig jaar een duurzaamheidsplan.

