Hamilton richt commissie op om diversiteit in autosport te vergroten

Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij een commissie gaat oprichten met als doel om de autosport ‘net zo divers te maken als de complexe en multiculturele wereld waarin we leven’. In samenwerking met de Royal Academy of Engineering gaat The Hamilton Commission onderzoeken hoe mensen met verschillende achtergronden bij de autosport betrokken kunnen raken.

In een ingezonden opiniestuk in de Britse krant The Sunday Times schrijft Hamilton dat hij zijn hele carrière al moet opboksen tegen het stigma van racisme. “Van kinderen die dingen naar me gooiden bij kartwedstrijden tot fans met zwartgeschilderde gezichten bij een van mijn eerste Grands Prix in 2007.”

“Ik ben eraan gewend een van de weinige gekleurde mensen te zijn in mijn teams en daarnaast ben ik eraan gewend dat niemand zich voor mij uitspreekt wanneer ik te maken heb met racisme, omdat niemand die ervaring persoonlijk voelt of begrijpt”, stelt Hamilton. “In de meeste gevallen zien ze het niet eens. En als ze het wel zien, staat de angst om iets verkeerds te zeggen in de weg.”

Als ik over twintig jaar terugkijk zou ik graag zien dat de sport die een verlegen, donkere jongen uit een arbeidersgezin uit Stevenage zo veel heeft geboden, net zo divers is als de complexe en multiculture wereld waarin we leven

Hamilton benadrukt dat het feit dat hij succes boekt in de Formule 1 niet gezien mag worden als voorbeeld dat er genoeg kansen zijn. “De sport kent nog altijd institutionele grenzen die de Formule 1 zeer exclusief houden. De duizenden mensen die in deze industrie actief zijn, zouden een betere afspiegeling van de maatschappij moeten zijn.”

The Hamilton Commission gaat zich daarom, samen met de Royal Academy of Engineering inzetten om de instroom te bevorderen van jonge mensen met een andere afkomst in studievakken als wetenschap, technologie, bouwkunde en wiskunde. Het uiteindelijke doel is om ze bij raceteams en in andere sectoren aan een baan te helpen.

“De tijd van gemeenplaatsen en symbolische gebaren is voorbij”, sluit Hamilton af. “Ik hoop dat The Hamilton Commission echte, tastbare veranderingen teweegbrengt. Als ik over twintig jaar terugkijk zou ik graag zien dat de sport die een verlegen, donkere jongen uit een arbeidersgezin uit Stevenage zo veel heeft geboden, net zo divers is als de complexe en multiculture wereld waarin we leven.”

Lees ook: Weblog: Je mening uiten is een recht, luisteren naar die van anderen een plicht